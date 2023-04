Heitinga woest op arbitrage na gelijkspel Ajax: 'Zo kunnen we geen prijzen pakken'

Trainer John Heitinga houdt de arbitrage voor een groot deel verantwoordelijk voor het puntenverlies van Ajax bij Go Ahead Eagles (0-0). De trainer vindt dat zijn ploeg zondag in de eerste helft een doelpunt en daarmee twee punten is ontnomen.

Heitinga doelde op een rake kopbal van Mohammed Kudus in de eerste helft. Op de beelden was niet goed te zien dat de topscorer van Ajax buitenspel stond, maar de assistent-scheidsrechter vlagde wel. De VAR kon dat niet checken met de bekende buitenspellijnen - de beschikbare camerastandpunten waren niet afdoende - waardoor het besluit op het veld als waarheid werd aangenomen.

"Als je mij kan aantonen dat het buitenspel is, hoor je mij niet. Anders is het een schandalige beslissing", zei een boze Heitinga in gesprek met ESPN. "Zo kan je geen prijzen pakken. Helaas hebben we dit vaker gezien bij zulke beslissingen van de VAR. Het valt niet in ons voordeel uit."

"De aanvallende ploeg moet in het voordeel zijn. Waarom steek je je vlag omhoog als je het niet 100 procent zeker weet? Ik denk dat we hier kritisch naar moeten kijken. Regels zijn er om na te streven. Maar dit zijn - zeker in deze fase - wel heel belangrijke kantelmomenten."

Niet alleen Heitinga was gefrustreerd door het afgekeurde doelpunt. Ook aanvoerder Dusan Tadic vindt dat Ajax is benadeeld op De Adelaarshorst. "Als dat doelpunt gewoon had geteld, was het heel anders gelopen. We moeten zelf ook beter, maar het was geen buitenspel. Het was een duidelijke goal."

Mohammed Kudus baalt van zijn afgekeurde doelpunt. Foto: Pro Shots

Klaassen: 'Onbegrijpelijk dat de techniek er niet is'

Davy Klaassen vindt dat Ajax "zich niet moet verschuilen" achter een arbitrale beslissing. "Maar het is onbegrijpelijk dat er geen techniek voor is om dat doelpunt te checken, zoals een camera aan de andere kant van het veld. Zoiets moet toch wel te bewerkstelligen zijn in de Eredivisie?"

Mede door het afgekeurde doelpunt liep de regerend landskampioen opnieuw schade op in de titelstrijd. Koploper Feyenoord kan de voorsprong op de Amsterdammers naar acht punten vergroten als er zondag wordt gewonnen van Sparta Rotterdam.

"Je moet heel reëel zijn: we hebben het niet in de hand en moeten nu vooral onze eigen wedstrijden zien te winnen", zei Heitinga over de titelstrijd. "Dit is teleurstellend. Maar ik kom er toch nog even op terug: als het geen buitenspel is, zou het wel extra zuur zijn."