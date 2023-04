Ajax raakt verder achterop bij Feyenoord door gelijkspel bij Go Ahead Eagles

Een zeer matig Ajax is zondagmiddag tijdens de 27e speelronde van de Eredivisie op een doelpuntloos gelijkspel blijven steken tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers dwongen weinig mogelijkheden af in De Adelaarshorst.

Door de fletse 0-0 zette koploper Feyenoord de Amsterdammers later op de dag op een achterstand van acht punten. De Rotterdammers wonnen de stadsderby tegen Sparta met 1-3.

Als Feyenoord niet instort, moet Ajax zich richten op de strijd om de tweede plaats. De Amsterdammers blijven nummer drie PSV alleen op doelsaldo voor. Nummer vier AZ heeft twee punten minder dan de landskampioen.

Ajax, dat twee weken geleden in eigen huis van Feyenoord had verloren, slaagde er nooit in middenmoter Go Ahead langdurig onder druk te zetten.

De thuisploeg zocht in de beginfase snel de diepte en bracht daarmee de bezoekers geregeld in de problemen. Na een klein kwartier behoedde Gerónimo Rulli het uit elkaar gespeelde Ajax voor een achterstand: de Argentijnse keeper redde knap op een inzet van Finn Stokkers.

Buitenspel voorkomt voorsprong voor Ajax

In de open wedstrijd lag het initiatief bij Ajax, dat zonder sterk te spelen enkele mogelijkheden kreeg. Vaak vertolkte Brian Brobbey, die zich vanuit de spits geregeld liet inzakken, een hoofdrol. De aanvaller speelde zich na een kleine twintig minuten knap vrij, maar stuitte bij het afronden op doelman Jeffrey de Lange.

Ajax, waar Youri Baas als linksback de voorkeur kreeg boven Owen Wijndal, leek na ruim een half uur alsnog op voorsprong te komen. Mohammed Kudus kopte bij de tweede paal raak op aangeven van Steven Berghuis, maar de assistent-scheidsrechter had buitenspel van de Ghanees geconstateerd. De VAR kon met de beschikbare camerastandpunten geen buitenspellijnen trekken, waardoor de beslissing van de arbitrage standhield.

Het pover spelende Ajax slaagde er ook na de onderbreking zelden in een goede aanval op de mat te leggen. Go Ahead werd nauwelijks aan het wankelen gebracht en deelde daarbij geregeld een speldenprik uit.

De top vijf in de Eredivisie 1. Feyenoord 27-64 (+36)

2. Ajax 27-56 (+44)

3. PSV 27-56 (+39)

4. AZ 27-54 (+22)

5. FC Twente 27-48 (+22)

Ajax stuit woensdag op Feyenoord in KNVB-beker

In een poging voor nieuw elan te zorgen bracht trainer John Heitinga twintig minuten voor tijd Steven Bergwijn in de ploeg voor Brobbey. Go Ahead werd in de slotfase iets meer naar achteren gedrukt, maar het was zeker niet zo dat de equipe uit Deventer de ene na de andere aanvalsgolf op zich zag afkomen. Ook de entree van stormram Lorenzo Lucca mocht niet baten voor Ajax.