Vrouwen FC Twente terug aan kop door probleemloze zege op ADO

FC Twente heeft zondag de koppositie in de Vrouwen Eredivisie heroverd. De ploeg van trainer Joran Pot was in eigen huis met 2-0 te sterk voor ADO Den Haag, dat daarmee de schade beperkt hield.

FC Twente scoorde voor deze wedstrijd al 75 keer, maar tegen ADO Den Haag had de thuisploeg ondanks legio kansen veel moeite met scoren. Elena Dhont zorgde wel al in de twaalfde minuut voor de 1-0. De aanvaller schoof de bal via de binnenkant van de paal binnen.

Mede dankzij ADO-keeper Barbara Lorsheijd duurde het pas tot de 67e minuut voordat de 2-0 op het scorebord stond. De tweede treffer van Twente was er wel één om in te lijsten. Fenna Kalma plaatste de bal met veel gevoel in de verre hoek.

Renate Jansen had in de slotfase nog de 3-0 moeten maken. De aanvoerder bleef rustig in het strafschopgebied en kapte haar tegenstander simpel uit, maar haar schot was niet goed genoeg om Lorsheijd te kloppen. Niet lang daarna kreeg Marisa Olislagers de bal er van dichtbij er op miraculeuze wijze niet in.

Door de zakelijke zege staat FC Twente weer aan kop in de Vrouwen Eredivisie. Ajax, dat vrijdagavond een riante overwinning bij sc Heerenveen boekte (2-5), heeft twee punten minder dan Twente.

Beide ploegen verloren dit seizoen nog maar één keer. Op 30 april spelen Ajax en FC Twente tegen elkaar.