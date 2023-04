Trauner in basis Feyenoord voor derby tegen Sparta, Paixão vervangt Idrissi

Delen via E-mail

Feyenoord-verdediger Gernot Trauner is voldoende hersteld van een blessure om zondag te starten in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Daarnaast vervangt Igor Paixão voorin de geschorste Oussama Idrissi.

De 31-jarige Trauner liep tijdens de interlandperiode met Oostenrijk een lichte kwetsuur op. Het was afwachten of de stopper op tijd fit was voor het duel met Sparta. Trauner staat op de plaats van Lutsharel Geertruida, die bij zijn debuut voor Nederland tegen Frankrijk (4-0-verlies) geblesseerd raakte.