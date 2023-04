Ten Hag staat open voor langer verblijf Weghorst bij Manchester United

Erik ten Hag sluit niet uit dat Wout Weghorst ook na de zomer nog uitkomt voor Manchester United. De manager is erg te spreken over de bijdrage die de dertigjarige huurling van Burnley levert.

"Natuurlijk is de kans aanwezig dat hij blijft. Hij doet veel dingen erg goed", vertelt Ten Hag in gesprek met verschillende media, waaronder Manchester Evening News.

Manchester United huurt Weghorst tot en met het einde van het seizoen van Burnley, dat actief is in het Championship. Tijdens de eerste helft van deze jaargang stalden 'The Clarets' hem nog bij Besiktas.

Sinds zijn overstap naar Old Trafford stond Weghorst achttien keer op rij in de basis. Zijn productie is met twee goals nog voor verbetering vatbaar, maar Ten Hag ziet de oud-spits van onder meer AZ en Heracles Almelo toch als een meerwaarde.

"Hij is de leider bij het onder druk zetten van de tegenstander. Verder combineert hij goed en maakt hij met loopacties ruimte voor anderen. En bij standaardsituaties toont hij zijn waarde. Volgens mij hebben we sinds de Kerst 25 duels gespeeld en er slechts twee verloren. Weghorst speelde in de meeste van de wedstrijden, waarmee hij echt een onderdeel is van het succes."

Weghorst ziet concurrent Martial terugkeren

Weghorst, wiens contract bij Burnley doorloopt tot medio 2025, profiteerde de afgelopen maanden van de afwezigheid van Anthony Martial. De Franse aanvaller staat op het punt zijn rentree te maken voor 'The Red Devils'.

Het als derde geklasseerde Manchester United gaat zondag in de Premier League op bezoek bij Newcastle United, wat een herhaling is van de door de ploeg van Ten Hag gewonnen League Cup-finale. Manchester United stuit over anderhalve week op Sevilla in de kwartfinales van de Europa League.