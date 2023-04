Ajax met Baas en Brobbey tegen Go Ahead, Bergwijn, Wijndal en Bassey op bank

Ajax begint zondag met een flink gewijzigde basisopstelling aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie. Onder anderen Youri Baas, Brian Brobbey en Davy Klaassen staan aan de aftrap in Deventer. Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Calvin Bassey beginnen op de bank.

De 25-jarige Bergwijn kwam twee weken geleden niet ongeschonden uit de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3) en meldde zich met een knieblessure af bij het Nederlands elftal. Hij is nog niet fit genoeg om te starten.

Door de absentie van Bergwijn is er weer eens een basisplek voor Brobbey. De 21-jarige spits, die verrassend deel uitmaakte van de Oranjeselectie voor de eerste EK-kwalificatieduels, staat voor het eerst sinds 26 januari in de basis in de Eredivisie.

Wijndal en Bassey lijken gepasseerd door trainer John Heitinga en beginnen net als Bergwijn op de bank. De twintigjarige Baas neemt de plek van Wijndal in als linksback.

Rechtsback Devyne Rensch deed door een blessure al niet mee tegen Feyenoord en ontbreekt helemaal in de selectie. Hij wordt opnieuw vervangen door Jorge Sánchez.

Taylor én Klaassen starten, Álvarez zakt een linie

Door de wijzigingen van Heitinga ziet ook de samenstelling van de defensie en het middenveld er anders uit. Edson Álvarez zakt een linie en staat als centrale verdediger geposteerd. Daardoor kan zowel Kenneth Taylor als Davy Klaassen starten.

De wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles begint om 12.15 uur op De Adelaarshorst en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. De Amsterdammers kunnen zich in de titelstrijd geen fout meer permitteren.

Ajax staat op dit moment derde, op een punt van nummer twee PSV. De Eindhovenaren wonnen zaterdag met 2-4 bij NEC. De ploeg van Heitinga staat zes punten achter koploper Feyenoord, dat om 14.30 uur op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.