Luuk de Jong denkt nog aan titel met PSV: 'Heb vaker gekke dingen meegemaakt'

Luuk de Jong denkt dat PSV na de 2-4-overwinning op NEC nog niet is uitgespeeld in de strijd om het landskampioenschap. De 32-jarige spits was zaterdag met twee goals en een assist doorslaggevend aan de kant van de Eindhovenaren.

De Jong zette PSV al na zeven minuten op 0-1. Een kwartier later verdubbelde Olivier Boscagli de voorsprong. "Ik denk dat we vaker goed beginnen, maar vervolgens slecht eindigen. We waren nu veel scherper", zei De Jong bij ESPN.

Joey Veerman zorgde vlak voor rust op aangeven van De Jong voor de ruststand: 0-3. "Dat was een heerlijke aanval. Zo moet je het uitspelen", zei de spits. "We pakten agressief de bal af. Soms zakt dat een beetje weg, maar dat gebeurde vandaag veel minder."

De Jong heeft de titel nog niet uit zijn hoofd gezet. De achterstand op Feyenoord bedraagt vijf punten, al speelt de koploper zondag nog de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. "Absoluut, de titel kan altijd nog. Het is een groot gat, maar ik heb vaker gekke dingen meegemaakt in mijn carrière."

"De focus ligt wel vooral op de tweede plaats", benadrukte de aanvoerder. Door de zege staat PSV minimaal een dag op de tweede plek in de Eredivisie. Op een punt volgt Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) PSV 27-56 (+38) Ajax 26-55 (+44) AZ 27-54 (+22) FC Twente 27-48 (+22)

Van Nistelrooij tevreden over speelwijze PSV

Trainer Ruud van Nistelrooij vond PSV vooral in de eerste helft erg goed spelen. "We maakten drie goede goals, maar waren ook na rust goed", zei hij bij ESPN. "Het enige jammere is dat je het niet doorzet. Dat je de nul houdt en nog verder uitloopt. Maar het was een uitstekende uitwedstrijd voor ons."

De coach had ook een goed woordje over voor verdediger Boscagli, die na een jaar zijn basisrentree maakte bij PSV. De Monegask kampte het afgelopen jaar met blessureleed en vierde zijn kopgoal geëmotioneerd.

"Dat vond ik geweldig voor hem", zei Van Nistelrooij. "Hij speelde sterk, hij brengt rust aan de bal. En Luuk de Jong voetbalde zijn beste wedstrijd van het seizoen."