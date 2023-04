SV Spakenburg speelt dinsdag een historische wedstrijd tegen PSV in de halve finales van de KNVB-beker. Reden genoeg om de bekerkoorts te peilen in het dorp van de bekersensatie. "Het voelt als een grote blauwe familie."

"In het dorp gaat het momenteel nergens anders over!" Het enthousiasme van voorzitter Marc Schoonebeek werkte aanstekelijk toen we twee weken geleden belden over de kaartverkoop voor de halve finale tegen PSV. Op drie avonden had zijn club alle zesduizend kaarten verkocht. Er stonden rijen van 45 minuten en een vrije verkoop zat er niet eens meer in. Iedereen in Bunschoten-Spakenburg was in de ban van het historische bekersucces.

Tijd om de proef op de som te nemen, dachten wij. We sturen onze auto deze zaterdagmiddag naar Sportpark De Westmaat, waar IJsselmeervogels (in de volksmond 'De Rooien') en SV Spakenburg ('De Blauwen') allebei huizen. De imposante complexen van de twee amateurclubs uit de Tweede Divisie liggen tegen elkaar aan.

Van buitenaf lijkt alles zoals normaal. Alleen de extra aangelegde zittribunes duiden erop dat SV Spakenburg over drie dagen een historische wedstrijd speelt. Posters zien we niet aan de blauwe poort. We horen gefluit van een scheidsrechter en wat geschreeuw. Er is nog een seniorenwedstrijd bezig. Pas over twee uur begint het thuisduel van SV Spakenburg met OFC.

Tijd genoeg om de bekerkoorts in het vissersdorp te peilen. Een smal klinkerstraatje over de Westdijk leidt ons naar het centrum, dat met de eeuwenoude haven en de arbeidershuizen klassiek aanvoelt. Links en rechts eten mensen onder een afdakje een bakje kibbeling. Het regent pijpenstelen.

Na een paar minuten lopen ontdekken we voor het eerst iets dat aan SV Spakenburg doet denken. De lokale sportzaak heeft het trainingspak van 'De Blauwen' buiten hangen, maar dat is niet anders dan anders. Nietsvermoedend vervolgen we onze weg. We kunnen ons niet voorstellen dat de voorzitter ons voor de gek heeft gehouden. De weekmarkt biedt uitkomst.

Bakkerij 't Stoepje pakt uit met speciale Spakenburg-koeken. Foto: NU.nl

Speciale koeken en tompouces

Bij de kraam van Bakkerij 't Stoepje stuiten we op een poster met daarop twee spelers van SV Spakenburg. We zien 'local hero' Youri Koelewijn en aanvoerder Floris van der Linden een hap nemen van een fondant pencees, met daarop een blauw laagje en het logo van SV Spakenburg. "De lekkerste koeken voor bij de halve finale van de TOTO KNVB Beker", staat er in hoofdletters.

Heeft de verkoper er nog één over, vragen we. Hij schudt zijn hoofd. Er zijn al minstens vierhonderd blauwe koeken verkocht en hij is door zijn voorraad heen. Ze zijn niet aan te slepen in het dorp. Vlak na de bekersensatie tegen FC Utrecht (1-4) was hij alles ook al in rap tempo kwijt. "Iedereen is euforisch."

We trekken verder over de markt. Niet iedereen blijkt zo slim als 't Stoepje te zijn geweest. Bij de bloemist, de viskramen en de kledingkramen ontbreekt een blauwe actie. Dat verandert als het einde van de markt in zicht komt. Een bord vraagt onze aandacht. "'Kom op met die Blauwen!' Tompoezen, 4 stuks voor 9,95 euro!", staat er met krijt in het wit.

Het bord pronkt bij de bakkerij van Klaas Hartog, oud-voorzitter van SV Spakenburg. We zwaaien de deur open, maar komen ook hier bedrogen uit. Alles is weg, zegt de vrouw achter de desk. Veel zin in vragen lijkt ze niet te hebben. Daarvoor moeten we maar naar het hoofdkantoor bellen.

Een paar minuten later hangt Martijn Koelewijn aan de lijn. Hij heeft de zaak inmiddels overgenomen van zijn vader. Wat vlak voor de wedstrijd tegen FC Utrecht begon als een grapje in een groepsapp met bakkers, is helemaal uit de klauwen gelopen.

Koelewijn heeft er vrijdag en zaterdag duizend verkocht. Per dag welteverstaan. "Iedereen in het dorp verkeert in een feeststemming. We kunnen niet meer verliezen." Zelfs zijn 'rode' klanten kunnen erom lachen, zegt hij.

De blauwe tompouces van Warme Bakker Klaas Hartog. Foto: ANP

Sjaals en ideetje van 'Harry Etos'

Een inwoner stuurde ons een paar weken geleden een foto vanuit de plaatselijke Etos. Een glimlach konden we niet onderdrukken. We zien een flesje met blauwe shampoo. 'Cupfighters', staat er op de voorkant van het label. Aan de achterkant prijkt de weg van SV Spakenburg naar de halve finales, met per tegenstander de uitslag.

Het idee kwam van eigenaar Harry van Twillert, in het dorp Harry Etos genoemd. Volgens insiders verzint deze blauwe fan wel vaker ludieke acties. Ook op deze zaterdag liggen de blauwe shampoos er nog, pontificaal bij de kassa's. Een wat schuchtere medewerker zegt dat ze goed worden verkocht, al horen we geen aantallen.

Het is bijna 15.00 uur. Over een paar minuten gaat de generale van SV Spakenburg voor het duel met PSV van start, dus het wordt tijd om terug naar Sportpark De Westmaat te gaan. Na een tussenstop bij 'Onze Vis' voor een bakje kibbeling trekken we naar de blauwe zijde. Daar wordt onze aandacht al snel getrokken door een man die vanuit een loket sjaals uitreikt: Gerrit Koelewijn.

Met de supportvereniging bestelde hij 1.800 sjaals, speciaal voor de gelegenheid. Hij heeft er drie dagen voor de wedstrijd tegen PSV nog maar 250 over. In de 35 jaar dat hij lid van de club is, heeft hij zo'n massahysterie niet eerder meegemaakt.

Niet zo gek: dinsdag speelt SV Spakenburg de grootste wedstrijd in het bijna 92-jarige clubbestaan. We willen Koelewijn nog wat vragen, maar worden verdrongen door een vrouw die een sjaal wil kopen. We geven hem maar een hand. De wedstrijd tegen OFC staat ook op het punt van beginnen.

De historische weg van Spakenburg naar de halve finales: Tweede kwalificatieronde: 0-1-zege op DOVO

0-1-zege op DOVO Eerste ronde: 2-1-zege op TEC Tiel

2-1-zege op TEC Tiel Tweede ronde: 2-3-zege op FC Groningen

2-3-zege op FC Groningen Achtste finales: 2-2 tegen Katwijk (winst na penalty's)

2-2 tegen Katwijk (winst na penalty's) Kwartfinales: 1-4-zege op FC Utrecht

De Spakenburg-shampoo bij de lokale filiaal van 'Harry Etos', met achterop de weg van SV Spakenburg naar de halve finales. Foto: NU.nl

Drukte heeft vat op secretaris

Het duel is een paar minuten oud als secretaris Marijn de Graaf zich bij voorzitter Schoonebeek op de tribune voegt. Hij is druk op zoek naar een correspondent van de BBC, die de bekersensatie uit Bunschoten-Spakenburg ook niet is ontgaan en haast iedereen op het sportpark interviewt. De Graaf ziet er wat vermoeid uit. Het zijn tropenweken geweest.

De Graaf kreeg talloze mediaverzoeken, zelfs vanuit Denemarken en Duitsland. Ondertussen werkte hij als leraar geschiedenis op een middelbare school. Het hakt er allemaal flink in. "Bij het afrekenen bij de Jumbo wilde ik deze week met mijn Jumbo-kaart betalen en niet met mijn pinpas. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik was er met mijn kop niet bij."

Wie er met hun kop ook niet bij zijn, zijn de spelers van SV Spakenburg. Het is ontluisterend wat de beulen van FC Utrecht en FC Groningen laten zien tegen de hekkensluiter uit de Tweede Divisie. Voorzitter Schoonebeek heeft net verteld dat er dinsdag 23 camera's rond het veld hangen als OFC op voorsprong komt.

Het gemor bij de honderden fans neemt met de minuut toe. Na weer een pass over de zijlijn klinkt "ga eens voetballen!" vanaf de tribunes. Halve finale of niet, gewonnen moet er altijd bij SV Spakenburg. In de rust krijgen we een appje van een blauwe fan of we "naar een 1-aprilgrap aan het kijken zijn".

Na de pauze lijkt de zege er alsnog te komen. Koos Werkman maakt de 1-1 en direct daarna krijgt de thuisploeg een penalty. Die is alleen niet aan Van der Linden besteed. Op de tribune verdringt de onvrede de bekereuforie als de 2-1 uitblijft.

Een bestuurslid schreeuwt over de tribune dat de spelers "moeten werken voor hun centen". Blijkbaar is de 500.000 euro die ze in de beker hebben opgehaald nog niet genoeg geweest. Met een teleurstellende 1-1-eindstand dalen we af naar beneden.

SV Spakenburg stelt teleur tegen hekkensluiter OFC. Foto: ANP

'Het moet beter voor PSV'

In de catacomben doet zich uit het niets een merkwaardige situatie voor. Journalisten krijgen het aan de stok met de aanwezige stewards, omdat ze uit de kleedkamergangen moeten. Niemand weet waarom.

De plaatselijke journalisten hebben dit al lang niet meer meegemaakt. Als de tien tot vijftien verslaggevers zich hebben verplaatst naar een hokje van 10 vierkante meter en de deur naar de kleedkamers zelfs op slot gaat, zegt een vaste volger: "Zij beginnen er ook in te geloven."

Na een kwartiertje druppelen spelers en trainer Chris de Graaf binnen. De teleurstelling heeft bij De Graaf zichtbaar plaatsgemaakt voor berusting. Na de stunt tegen FC Utrecht heeft SV Spakenburg geen wedstrijd meer gewonnen.

"De spelers snappen zelf ook wel dat het dinsdag beter moet", zegt De Graaf, uitgeroeid tot een bekende Nederlander. Sterspeler Vince Gino Dekker: "Ik denk dat de media graag willen horen dat het door de wedstrijd van dinsdag komt, maar ik weet het niet."

Trainer Chris de Graaf moest voor het duel met PSV een tegenvaller slikken met SV Spakenburg. Foto: ANP

Spelers horen over niets anders dan PSV

Jan van Diermen hoorde de afgelopen dagen over niet anders dan PSV. De jonge middenvelder, net op tijd hersteld van een bovenbeenblessure, is een van de vijf rasechte Spakenburgers in de selectie. Op straat en op zijn werk als personal trainer in Laren werd Van Diermen voortdurend aangesproken. "Je denkt op een gegeven moment: zullen we het ergens anders over hebben?"

Begrijp Van Diermen niet verkeerd: hij geniet volop van de aandacht. "Iedereen is zo enthousiast. Het voelt als één grote blauwe familie. Spakenburg is nu de club van het dorp, het hele dorp kleurt blauw. Niemand heeft het meer over IJsselmeervogels en dat is hoe het zou moeten zijn." Derbygevoelens zijn nooit ver weg in het voetbalmaffe dorp.

Over de kansen van SV Spakenburg tegen PSV is Van Diermen een stuk minder uitgesproken. "PSV is van een ander kaliber dan FC Groningen en FC Utrecht. Laten we met geloof de wedstrijd ingaan en vooral niet te veel uitspraken doen. We gaan genieten en het mooiste ervan maken."

Als we een paar uur later thuis komen, zien we Van der Linden weer eens in beeld bij sportzender ESPN. Zeker nog een paar dagen leven de spelers van SV Spakenburg als landelijke bekersterren. Dinsdag om 20.00 uur gaat het los op De Westmaat, voor 6.300 fans. In Bunschoten-Spakenburg kunnen ze niet wachten.