FC Barcelona zet zonder Frenkie de Jong nieuwe stap richting landstitel

Koploper FC Barcelona heeft zaterdag zonder de geblesseerde Frenkie de Jong een riante 0-4-zege geboekt op bezoek bij La Liga-hekkensluiter Elche. De formatie van coach Xavi staat door de overwinning vijftien punten voor op nummer twee Real Madrid, dat zondag nog tegen Real Valladolid speelt.

Robert Lewandowski zorgde binnen twintig minuten voor de 0-1 voor Barcelona. Na een vrije trap belandde de bal via Ronald Araújo bij de Poolse spits, die via een been van een Elche-verdediger raakschoot.