Emmen bezorgt Cambuur mokerslag, Vitesse sluit hectische week af met verlies

FC Emmen heeft de degradatiekraker tegen SC Cambuur zaterdag op de valreep gewonnen. De Drenten waren dankzij een doelpunt in de blessuretijd met 1-2 te sterk voor de Friezen. Vitesse sloot een hectische week af met een nederlaag bij RKC Waalwijk: 1-0.

Mitchel Paulissen bezorgde Cambuur ruim twintig minuten voor tijd wel de voorsprong. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van Daniël van Kaam. De thuisploeg kon maar even van de voorsprong genieten, want Ahmed El Messaoudi maakte tien minuten voor tijd uit een rebound de 1-1.

Door de nederlaag blijft Cambuur hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg uit Leeuwarden heeft één punt achterstand op nummer zeventien FC Groningen, dat zondag nog op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. FC Emmen neemt de vijftiende plek over van Excelsior, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde tegen FC Twente.

De twee partijen raakten verzeild in een kort geding, dat Vitesse eind februari verloor. De club moest daardoor vrezen voor verlies van de proflicentie, want een stadion is een vereiste om betaald voetbal te mogen spelen. Door het akkoord mag Vitesse nu tot 1 oktober 2030 in het GelreDome spelen.