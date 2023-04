PSV rekent simpel af met NEC ondanks wereldgoals Tannane

PSV heeft zaterdag bij de hervatting van Eredivisie eenvoudig van NEC gewonnen. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij incasseerde twee prachtige treffers van Oussama Tannane, maar won alsnog met 2-4.

PSV stond bij rust al met 0-3 voor in De Goffert. Luuk de Jong zette de bezoekers na zeven minuten op 0-1, waarna Olivier Boscagli de voorsprong verdubbelde via een kopbal. Joey Veerman was vlak voor rust het eindstation van een fraaie aanval van PSV.

In de tweede helft had de Eindhovense club opnieuw weinig te duchten van NEC. De Jong duwde de thuisploeg op aangeven van Patrick van Aanholt dieper in de problemen. Tannane verlichtte de pijn aan Nijmeegse kant met twee prachtige doelpunten: 2-4.

PSV neemt door de zege de tweede plek in de Eredivisie over van Ajax, dat zondag nog op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. Koploper Feyenoord, dat zes punten voorsprong op PSV koestert, speelt zondag de stadsderby tegen Sparta Rotterdam.

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) PSV 27-56 (+38) Ajax 26-55 (+44) AZ 27-54 (+22) FC Twente 27-48 (+22)

PSV al snel op rozen

PSV begon in Nijmegen met Boscagli centraal achterin vanwege blessures van Jarrad Branthwaite en Armando Obispo. Het was de eerste basisplaats voor de Monegask in een jaar tijd. Ibrahim Sangaré keerde na de interlandperiode vrij laat terug in Eindhoven en zat op de bank.

Zonder de Ivoriaanse middenvelder begon PSV uitstekend. De Jong profiteerde al na zes minuten van een matige redding van Cillessen op een schot van Xavi Simons door de rebound binnen te tikken.

In de twaalfde minuut werd stilgestaan bij het overlijden van PSV-perschef Thijs Slegers. Tijdens de minuut applaus in De Goffert konden de spelers die meedoen aan de ramadan wat eten en drinken.

NEC kreeg daarna snel de 0-2 om de oren. Boscagli luisterde zijn basisrentree op met een treffer door uit een vrije trap van dichtbij raak te koppen. Op slag van rust bracht Veerman PSV al in veilige haven door een soepele aanval af te ronden.

Oussama Tannane viert zijn tweede treffer voor NEC ingetogen. Foto: Pro Shots

Tannane schittert met prachtgoals

De Jong maakte na rust aan alle Nijmeegse hoop een einde door de 0-4 binnen te tikken. Het tweede doelpunt van de PSV-spits werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR telde de goal alsnog.

Tannane deed vervolgens iets terug namens NEC door een goede individuele actie te bekronen met een prachtig afstandsschot. Johan Bakayoko dacht daarna ook te scoren, maar de goal van de aanvaller werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook het slotakkoord in De Goffert was voor Tannane. De spelmaker mocht vanaf 20 meter aanleggen voor een vrije trap en schoot kiezelhard raak.