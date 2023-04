Spakenburg treft PSV-sterren: 'Zien of Sangaré zo sterk is als hij op tv lijkt'

De amateurs van SV Spakenburg kunnen niet wachten om dinsdag tegen Xavi Simons, Ibrahim Sangaré en Luuk de Jong te spelen. De bekersensatie uit het vissersdorp waant zich niet kansloos tegen de sterren van PSV in de historische halve finale. "We willen geen ontzag voor ze hebben."

Wie denkt dat de spelers van SV Spakenburg sinds de bekerloting aan de buis gekluisterd zitten voor de duels van PSV, heeft het mis. Middenvelder Koen Wesdorp kijkt nooit naar de Eredivisie. "Ik zou de stand ook niet precies weten", zegt hij zaterdag na de teleurstellende generale tegen OFC (1-1) in de catacomben van Sportpark De Westmaat.

Een paar uur later staat NEC-PSV op het programma. Het is voor de Eindhovenaren de laatste wedstrijd richting het bekerduel. Misschien dat Wesdorp die wedstrijd nog wel wil zien. "Maar als het me niet bevalt, of ik zie een leuke film voorbijkomen, dan is de keuze snel gemaakt", zegt hij lachend. Begrijp Wesdorp niet verkeerd; hij is een voetballiefhebber. Maar hij kijkt alleen naar de Premier League, Champions League en FC Barcelona.

Wesdorps ploeggenoot Vince Gino Dekker is wél een fanatiek volger van het Nederlandse voetbal. Zo kijkt hij steevast naar de Eredivisie en het schakelkanaal van sportzender ESPN rond de Keuken Kampioen Divisie. PSV heeft hij niet extra gevolgd. "Dat was niet nodig. We weten allemaal precies wat zij kunnen."

Vince Gino Dekker na de bekerstunt in Utrecht. Foto: Pro Shots

Dekker hoopt 'gewoon' op Xavi Simons

De 26-jarige Dekker is blij dat het aftellen bijna voorbij is. De sterspeler, die in de jeugdopleiding van Ajax met Matthijs de Ligt en Donny van de Beek samenspeelde, werd de afgelopen weken overladen met interviewverzoeken. "Dat was leuk, maar het is tijd om het op het veld te laten zien."

Tijdens het gesprek met Dekker valt de naam van Simons, dit seizoen de grote smaakmaker bij PSV. "Het zou mooi zijn als hij in de basis staat en niet wordt gespaard", reageert Dekker. "Het zou voor ons alleen maar mooi zijn als zulke jongens spelen."

Wesdorp komt PSV-middenvelder Sangaré dinsdag waarschijnlijk veelvuldig tegen. Hoewel Wesdorp geen vaste is volger van PSV, weet hij maar al te goed te vertellen wat voor type speler de Ivoriaan is. "Dat wordt mooi tegen elkaar aan beuken", zegt hij met een lach.

"Ik ben heel benieuwd of hij echt zo sterk is als hij op tv lijkt, dat weet ik dan weer wel", vervolgt de 25-jarige Wesdorp. "Ik vrees van wel, maar ik vind het supermooi om dat te mogen testen."

Wesdorp: 'We willen geen ontzag voor ze hebben'

Dekker en Wesdorp zijn zich ervan bewust dat er tegen PSV een wonder nodig is. Na de sensationele overwinningen op FC Groningen (2-3) en FC Utrecht (1-4) is het vertrouwen in een nieuwe bekerstunt onverminderd groot in het vissersdorp.

Een bijkomend voordeel voor SV Spakenburg is dat het duel op de eigen Westmaat wordt gespeeld. Op het complex ligt kunstgras. Fans staan ook nog eens dicht op het veld. Dat maakt PSV zelden mee.

Dekker gelooft in een vervolg van het bekersprookje. "PSV heeft onwaarschijnlijke kwaliteiten. Van de 100 keer verlies je misschien 99 keer van ze. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Zeker niet in één bekerwedstrijd."

"Bij vlagen moeten we inzakken, maar onze intentie is gewoon onder de druk uit te voetballen en ze op te gaan jagen", voegt Wesdorp toe. "We willen geen ontzag voor ze hebben."

"Bij FC Utrecht wonnen we niet eens geflatteerd. We tikten ze van de mat af", zegt Wesdorp. "Dat beeld dat de mensen vroegtijdig het stadion verlieten. Daar hebben we het nu nog weleens over. Het toont aan waartoe we in staat zijn."