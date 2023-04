Slordig FC Twente bijt zich stuk op Excelsior en nieuwe aanvoerder Van Gassel

FC Twente heeft zaterdag voor de veertiende keer dit seizoen punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van coach Ron Jans speelde met 0-0 gelijk bij Excelsior, mede doordat de nieuwe aanvoerder Stijn van Gassel flink wat reddingen verrichtte in het Rotterdamse doel.

Van Gassel droeg voor het eerst de aanvoerdersband bij Excelsior. De doelman nam de band over van Redouan El Yaakoubi, die geen aanvoerder meer mocht zijn omdat hij anderhalve week geleden voor de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur had geweigerd te poseren bij een OneLove-spandoek. El Yaakoubi stond wel gewoon in de basis.

Bij de volgende elf doelpogingen van FC Twente hoefde Van Gassel nauwelijks in actie te komen. De bal ging naast, ging over of belandde recht in zijn handen. Excelsior kreeg voor rust slechts één kans, via Julian Baas, die over kopte.