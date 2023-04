City veroordeelt bekogelen spelersbus Liverpool en Hillsborough-spreekkoren

Delen via E-mail

Manchester City heeft zaterdag een aantal incidenten tijdens en na de Premier League-topper tegen Liverpool stevig veroordeeld. Supporters gooiden na de wedstrijd een voorwerp naar de spelersbus van 'The Reds' en maakten zich tijdens het duel schuldig aan "ongepaste" spreekkoren.

"We hebben begrepen dat er een voorwerp richting de bus is gegooid", schrijft Manchester City in een verklaring op de website. "Zulke incidenten zijn volstrekt onacceptabel en wij veroordelen de acties van de verantwoordelijke(n) stevig."