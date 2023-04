AZ loopt met gelijkspel tegen Heerenveen weer schade op in top Eredivisie

Delen via E-mail

AZ is zaterdag bij de hervatting van de Eredivisie na de interlandbreak niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen middenmoter sc Heerenveen. De ploeg van trainer Pascal Jansen knokte zich nog wel terug van een achterstand, maar meer dan een punt zat er niet in.

Voor AZ is het al het tweede duel op rij waarin puntenverlies wordt geleden. Vlak voor de interlandperiode ging de Conference League-kwartfinalist met 2-1 onderuit tegen FC Twente.

De eerste helft werd ontsierd door wangedrag van bezoekende supporters: na tien minuten besloot Jochem Kamphuis het duel stil te leggen nadat er vanuit het uitvak vuurwerk op het veld was gegooid. Op dat moment leidden de Friezen al met 0-1 door een treffer van Sydney van Hooijdonk, die van dichtbij knap afrondde.

Na een onderbreking van ruim vijf minuten trok AZ de regie naar zich toe. De thuisploeg kreeg veel kansen op de gelijkmaker, maar de scherpte in de afronding ontbrak. Zo schoot Jens Odgaard naast en stuitte Vangelis Pavlidis op doelman Xavier Mous, die opnieuw de geblesseerde Andries Noppert verving. Vlak voor rust kopte Sam Beukema de bal op de paal.

Na de onderbreking golfde het spel op en neer, met een jagend AZ en een Heerenveen dat loerde op de counter. De Alkmaarders kregen na vijftig minuten via een strafschop een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar de inzet van Jesper Karlsson werd gekeerd door Mous. De keeper had de penalty zelf veroorzaakt, door Sven Mijnans naar de grond te werken.

Daarna speelde AZ veel te gehaast, waardoor het nog maar weinig uitgespeelde kansen bij elkaar voetbalde. De defensie van de Alkmaarders had tegelijkertijd een zware dobber aan Osame Sahraoui, die met zijn dribbels aan de basis stond van veel gevaarlijke uitbraken.

Een kwartier voor tijd werd het toch 1-1. Na een chaotische situatie belandde de bal voor de voeten van invaller Mexx Meerdink, wiens van richting veranderde inzet de lijn net passeerde. AZ zette uiteraard alles op alles voor de 2-1, maar die viel niet. De formatie van Jansen staat nu derde, maar alle concurrenten komen nog in actie. Heerenveen is als nummer acht in de race voor deelname aan de play-offs om een Europees ticket.