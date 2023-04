Tuchel debuteert bij Bayern met overtuigende zege op titelconcurrent Dortmund

Bayern München heeft zaterdag bij het debuut van trainer Thomas Tuchel op simpele wijze afgerekend met titelrivaal Borussia Dortmund: 4-2. Door de overwinning nam 'Der Rekordmeister' de koppositie in de Bundesliga over van Dortmund.

Bayern kwam binnen een kwartier al op voorsprong door een grote blunder van Gregor Kobel. De doelman van Dortmund trapte na een lange pass van Bayern-verdediger Dayot Upamecano langs de bal en moest lijdzaam toezien hoe de thuisploeg op voorsprong kwam.

Door twee doelpunten van Thomas Müller zat de thuisploeg binnen 25 minuten al op rozen. Bij de eerste treffer van de Duitser was Matthijs de Ligt met een kopbal de aangever. Na rust maakte Kingsley Coman het feestje voor Bayern compleet: 4-0.

Dortmund deed daarna nog iets terug via een rake strafschop van Emre Can. Invaller Donyell Malen verkleinde vlak voor tijd de marge door raak te volleren na een fraaie combinatie met Raphaël Guerreiro: 4-2. De Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij Bayern. Ryan Gravenberch viel vlak voor tijd in. Daley Blind bleef op de bank.

Door de winst staat Bayern weer bovenaan in de Bundesliga. Dortmund heeft twee punten minder dan de grootmacht uit München. Het was de eerste competitienederlaag van Dortmund in elf wedstrijden.

Becker en Frimpong scoren

Sheraldo Becker brak eerder op de dag de ban bij Union Berlin-VfB Stuttgart. De oud-aanvaller van Ajax, PEC Zwolle en ADO Den Haag promoveerde een voorzet van Jérôme Roussillon tot doelpunt. Union liep vervolgens uit naar een ruime zege door een treffer van Kevin Behrens en een eigen goal van Genki Haraguchi.

Verdediger Danilho Doekhi speelde de hele wedstrijd mee bij Union. De Berlijnse formatie is Bayern tot op één punt genaderd. De club uit München speelt later op de dag nog de kraker tegen koploper Dortmund.

Jeremie Frimpong was met zijn achtste competitietreffer medeverantwoordelijk voor de winst van Bayer Leverkusen bij laagvlieger Schalke 04. De offensieve back was na rust het eindstation van een snelle aanval. Florian Wirtz en Sardar Azmoun maakten de andere treffers. Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven vielen tien minuten voor tijd in.

VfL Wolfsburg en Micky van de Ven speelden thuis met 2-2 gelijk tegen het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw. Mark Flekken kwam met SC Freiburg niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen nummer zestien Hertha BSC. FSV Mainz won met invaller Delano Burgzorg verrassend met 0-3 bij RB Leipzig.

