Spakenburg beleeft slechte generale voor halve finale KNVB-beker tegen PSV

Spakenburg heeft zaterdag een slechte generale beleefd voor de halve finale in de KNVB-beker tegen PSV. De bekersensatie kwam in de Tweede Divisie niet verder dan 1-1 tegen hekkensluiter OFC.

Ook in het vervolg van de eerste helft speelde Spakenburg matig, maar na een klein half uur was de thuisploeg wel dicht bij de gelijkmaker. Floris van der Linden, met vijf goals topscorer in de KNVB-beker, kopte de bal tegen de onderkant van de lat.

Met invallers Vince Gino Dekker en Jan van Diermen ging Spakenburg in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Dat resulteerde zes minuten na rust in de 1-1 van Koos Werkman, die raak kopte uit een hoekschop.

Een minuut later kreeg Spakenburg de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De bal ging op de stip, maar de penalty van Van der Linden werd gekeerd door doelman Ischa Bouwman. In de slotfase zorgde Dekker nog bijna voor de 2-1, maar zijn vrije trap vanaf 25 meter spatte uiteen op de lat.

Spakenburg speelt dinsdag in de halve finales van de KNVB-beker voor eigen publiek tegen PSV. 'De Blauwen' stuntten eerder in de beker tegen FC Utrecht (1-4 in de kwartfinales) en FC Groningen (2-3 in de tweede ronde).