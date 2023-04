De Roon scoort opnieuw en leidt zege Atalanta in, Inter weer met lege handen

Marten de Roon heeft zich een week na de interlandperiode laten gelden bij zijn club Atalanta. De middenvelder maakte zaterdag de openingstreffer voor Atalanta, dat in Lombardije met 1-3 te sterk was voor Cremonese. Internazionale incasseerde tegen Fiorentina de derde nederlaag op rij in de Serie A: 0-1.

Op slag van rust tekende Oranje-international De Roon voor de openingstreffer. Via de rug van Cremonese-verdediger Emanuel Aiwu kwam de bal voor de voeten van de controleur, die rustig bleef en de bal in de hoek schoot.

Tien minuten na rust ging de bal op de stip na een handsbal van Atalanta-verdediger Rafael Tolói. Daniel Ciofani zette Cremonese met een rake penalty op gelijke hoogte met Atalanta: 1-1.

Na de gelijkmaker van Ciofani kwam Atalanta via invaller Jeremie Boga weer op voorsprong, waarna Ademola Lookman in blessuretijd de eindstand bepaalde (1-3).

De Roon, die twee weken geleden zijn eerste treffer van het seizoen maakte, was de enige Nederlander die meedeed bij Atalanta. Landgenoten Hans Hateboer en Teun Koopmeiners ontbraken vanwege blessures. Bij de thuisploeg viel Cyriel Dessers vlak voor tijd in.

Atalanta staat na de winst op Cremonese op de gedeelde vierde plek in de Serie A. Cremonese is met dertien punten uit 28 duels de hekkensluiter.

Inter opnieuw onderuit

Inter had het lastig tegen Fiorentina, dat mede door reddingen van oud-Ajacied André Onana in de eerste helft niet tot scoren kwam. Romelu Lukaku had na rust de uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer, maar de spits faalde voor open doel.

Inter kreeg meteen de rekening gepresenteerd. Onana had bij een hoekschop nog een antwoord op de kopbal van Arthur Cabral, maar kon de rebound van Giacomo Bonaventura niet keren.

Inter had via onder anderen Nicolò Barella kansen op de gelijkmaker, maar de middenvelder raakte het aluminium. Basisklant Denzel Dumfries speelde het hele duel mee bij Inter. Stefan de Vrij, die deze week voor het eerst vader werd, viel een half uur voor tijd in.

Door de derde competitienederlaag op rij blijft Inter derde in de Serie A. AC Milan kan zondag bij winst op koploper Napoli Inter passeren. Fiorentina stijgt naar de achtste plek. Later op de dag staat Juventus-Verona (20.45 uur) nog op het programma.

