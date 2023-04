Boscagli maakt na jaar basisrentree bij PSV in uitduel met NEC, Sangaré op de bank

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PSV'er Olivier Boscagli heeft zaterdag in de uitwedstrijd tegen NEC voor het eerst dit seizoen een basisplaats. Trainer Ruud van Nistelrooij posteert de verdediger centraal achterin naast André Ramalho. Ibrahim Sangaré zit op de bank.

Boscagli stond vorig jaar april voor het laatst in de basis bij PSV. De 25-jarige Monegask stond sindsdien aan de kant met blessureleed. Hij kwam bij de recente duels met SC Cambuur (5-2-winst) en Vitesse (1-1) als invaller binnen de lijnen.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Sangaré keerde na de interlandperiode vrij laat terug in Eindhoven en start in De Goffert op de bank. Joey Veerman, Guus Til en Erick Gutiérrez vormen het middenveld. Xavi Simons schuift een linie op en staat samen met Luuk de Jong en Johan Bakayoko in de aanval. Fábio Silva moet genoegen nemen met een plek op de bank.