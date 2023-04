Manchester City veegt vloer aan met Liverpool en houdt zicht op landstitel

Manchester City heeft de topper tegen Liverpool zaterdag overtuigend gewonnen. De ploeg van manager Josep Guardiola, die niet over de geblesseerde Erling Haaland kon beschikken, was in het eigen Etihad Stadium met 4-1 te sterk en blijft daardoor in de race om de landstitel.

Liverpool nam vroeg in de vermakelijke wedstrijd nog de leiding dankzij Mohamed Salah. De Egyptenaar rondde prachtig af na een uitbraak en tekende daarmee voor zijn twaalfde competitietreffer.

Het antwoord van City volgde snel. Na een mooie aanval gaf Jack Grealish de bal voor en stond Julian Álvarez op de goede plek: 1-1. In het vervolg van de eerste helft, waarin de gemoederen soms aardig opliepen, had City een overwicht.

Na rust werd Liverpool bij momenten overklast. De 2-1 viel snel en leek erg op de gelijkmaker. Ditmaal gaf Riyad Mahrez perfect voor op Kevin De Bruyne, die door Virgil van Dijk uit het oog was verloren. Niet veel later breidde Ilkay Gündogan de score uit door van dichtbij raak te schieten.

Liverpool geloofde er niet meer in en moest twintig minuten voor tijd de vierde goal slikken. Na wederom een vlot lopende City-aanval rondde Grealish diagonaal af. In de slotfase kon City vaak doen wat het wilde, maar werd er niet meer gescoord.

Haaland valt op laatste moment af

Bij Liverpool waren er basisplaatsen voor Van Dijk en Cody Gakpo, die zich aanvallend niet kon onderscheiden. Nathan Aké behoorde tot de eerste elf van City. Haaland viel op het laatste moment buiten de City-selectie door een liesblessure. Hij vierde de goals van zijn ploeg uitbundig op de tribune.

Door de overwinning komt Manchester City op vijf punten van Arsenal. Beide ploegen hebben 28 duels gespeeld, al komt de koploper later op de dag (om 16.00 uur) nog in actie tegen Leeds United.

Voor Liverpool dreigt een troosteloos seizoen. De ploeg van manager Jürgen Klopp staat zesde in de Premier League en moet vrezen dat ze naast Champions League-voetbal grijpt. 'The Reds' zijn in alle toernooien al uitgespeeld.