Ancelotti wordt enthousiast van belangstelling Braziliaanse bond

Carlo Ancelotti staat open voor het bondscoachschap van Brazilië, zo heeft de trainer van Real Madrid zaterdag laten weten tijdens een persmoment. De 63-jarige oefenmeester, die al weken in verband wordt gebracht met de vacature, blijft wel het liefst in Bernabéu werkzaam.

"Als ze me willen hebben, zou ik daar enthousiast van worden. Maar ik heb nog een contract bij Real Madrid", vertelde Ancelotti in de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Real Valladolid van zondag.

Dat de Braziliaanse bond in zee wil gaan met de ervaren trainer is allang geen geheim meer. Bondspreses Ednaldo Rodrigues liet onlangs optekenen dat Ancelotti een logische keuze zou zijn voor de opvolging van Tite, die na het WK in Qatar vertrok.

Sindsdien fungeert Ramon Menezes als interim-bondscoach van het land dat sinds het najaar van 1965 louter Braziliaanse bondscoaches heeft gehad en in 2002 voor het laatst wereldkampioen werd. Tijdens de afgelopen twee mondiale eindrondes, beide onder leiding van Tite, viel het doek in de kwartfinales.

Ancelotti, wiens verbintenis bij de Champions League-houder volgend jaar zomer afloopt, heeft nog niet gesproken met vertegenwoordigers van de Braziliaanse bond. "Ik ken de president van de federatie niet. Als hij wil praten, zou ik hem graag ontmoeten."

Real Madrid lijkt Spaanse titel te kunnen vergeten

Real Madrid lijkt dit seizoen als kampioen van Spanje te worden onttroond door FC Barcelona, dat als koploper twaalf punten meer bezit. In de Champions League duelleert 'De Koninklijke' later deze maand met Chelsea om een plaats bij de laatste vier. Real Madrid maakt ook nog kans op de Spaanse beker, al moet het woensdag in de halve finale tegen FC Barcelona in Camp Nou een 0-1-achterstand goedmaken.

Volgens verschillende Spaanse media is Real Madrid door de wisselvallige resultaten in La Liga achter de schermen op zoek naar een nieuwe trainer. "Die geruchten verbazen me niet", aldus Ancelotti. "Zorgen maak ik me ook niet. Zolang de club het toestaat, werk ik hier. De president, de spelers en de fans steunen mij."

De meervoudig Champions League-winnaar voegde daaraan toe dat hij het liefst wil blijven bij Real Madrid. "Ik houd van deze club."