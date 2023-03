Veerkrachtig Ajax Vrouwen pakt koppositie, Wullaert maakt vijf goals voor Fortuna

De voetbalsters van Ajax hebben in de Vrouwen Eredivisie in elk geval tijdelijk de koppositie van FC Twente overgenomen door sc Heerenveen vrijdag te verslaan. De ploeg uit Amsterdam knokte zich terug van een 2-0-achterstand: 2-5. Fortuna Sittard won mede dankzij vijf goals van Tessa Wullaert met 1-7 bij Telstar.

Een meevaller voor de titelkandidaat was dat Heerenveen snel na de 2-0 met een tiental verder moest door een rode kaart van Merel Bormans. Ajax nam het heft in handen en na 31 minuten liet Ashleigh Weerden de aansluitingstreffer aantekenen.

Vlak na de hervatting kopte Lisa Doorn de 2-2 binnen, waarna Sherida Spitse de Amsterdammers na 64 minuten op voorsprong zette. In ondertal slaagde Heerenveen er niet in de bezoekers nog in de problemen te brengen. Eshly Bakker maakte in de 79e minuut de 2-4 en het was Elisha Kruize die de eindstand bepaalde.