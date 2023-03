Ooijer stopt na dit seizoen als assistent-trainer PSV

André Ooijer stopt aan het einde van dit seizoen als assistent-trainer bij het eerste elftal van PSV. De oud-international heeft die beslissing om persoonlijke redenen genomen.

Hij is met de club uit Eindhoven in gesprek over een andere functie. Ooijer werkte eerder bij PSV als jeugdtrainer en was ook actief op de commerciële afdeling van de club uit Eindhoven.