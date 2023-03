Van Gassel volgt veelbesproken El Yaakoubi op als aanvoerder Excelsior

Keeper Stijn van Gassel volgt Redouan El Yaakoubi op als aanvoerder van Excelsior, zo maakte de club bekend. Het aanvoerderschap werd de verdediger afgenomen nadat hij de OneLove-aanvoerdersband weigerde te dragen én niet achter een spandoek wilde staan dat opriep tot verdraagzaamheid.

El Yaakoubi betwijfelt verder de lezing van de KNVB dat de OneLove-actie tegen racisme en discriminatie was en beweert dat de campagne in het leven is geroepen voor de lhbtiq+-gemeenschap, zo vertelde hij donderdag in gesprek met de bekende YouTuber Salaheddine. "Nu doen ze er even een ander jasje om. De boodschap is allesomvattender gemaakt, maar daar ben je te laat mee. Ik heb dat ervaren als een marketingstunt".