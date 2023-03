Van Nistelrooij vindt dat PSV het 'maximaal haalbare' presteert dit seizoen

Ruud van Nistelrooij vindt dat PSV tot dusver het maximaal haalbare presteert dit seizoen. De trainer, die met de Eindhovenaren derde staat in de Eredivisie, spreekt van veel tegenslagen en is lovend over de wijze waarop zijn ploeg daarmee omgaat.

"We hoeven niet onder stoelen of banken te schuiven dat het voor iedereen bij de club een pittig jaar is. En omdat ik me PSV'er voel, doet dat extra zeer", vertelde Van Nistelrooij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Herdgang. "Maar ik weet dat we nog steeds dezelfde ambitie hebben."

PSV begon het seizoen met aanwinsten als Xavi Simons en Guus Til en de terugkeer van Luuk de Jong. De verwachtingen waren dan ook hoog, maar inmiddels is de landstitel ver weg. Koploper Feyenoord heeft acht punten voorsprong op PSV, dat in de tussenronde van de Europa League werd uitgeschakeld door Sevilla.

Volgens Van Nistelrooij is het niet meer dan logisch dat PSV niet zo goed presteert als begin dit seizoen verwacht werd. "Dit is het jaar dat het moet gebeuren, maar in het jaar dat het moet gebeuren verkoop je niet je twee beste spelers", doelde hij op het vertrek van Noni Madueke en Cody Gakpo in de winterstop.

"De onrust binnen de club kun je ook niet onder stoelen of banken schuiven. De technisch directeur (John de Jong, red.) ging weg. Tussen september en maart hebben we niemand op die positie gehad en dat merkte je. Ik merk nu ook al Earnest Stewart er is. Dat geeft rust."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 26-61 (+34) Ajax 26-55 (+44) PSV 26-53 (+36) AZ 26-53 (+22) FC Twente 26-47 (+22)

'Heel knap hoe de spelers met de situatie omgaan'

Van Nistelrooij, die bezig is aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij PSV, is ook te spreken over het karakter in zijn ploeg. En over hoe die ploeg omgaat met de moeilijke omstandigheden. Hij noemde daarbij ook nog de blessures en schorsingen als extra tegenslagen.

"Het is heel knap hoe de spelers met de situatie omgaan. En dan heb ik ook over mijn staf. Je moet heel stevig in je schoenen staan om te staan waar wij nu staan. En te blijven knokken. Waar wij op dit moment staan is gewoon het maximaal haalbare met iedereen die we aan boord hebben."

NEC tegen PSV begint zaterdag om 20.00 uur in De Goffert en staat onder leiding van scheidsrechter Edwin van de Graaf.