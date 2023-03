Feyenoord lijkt bij hervatting titeljacht te kunnen beschikken over Trauner

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft goede hoop dat hij zondag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam een beroep kan doen op Gernot Trauner. De 31-jarige Oostenrijker liep tijdens de interlandperiode een lichte blessure op.

Trauner trainde vrijdag mee met de groep, twee dagen voordat Feyenoord de jacht op de eerste landstitel sinds 2017 vervolgt op Het Kasteel. "Natuurlijk is het afwachten hoe hij reageert op de training, maar het is positief dat hij aansloot."

Feyenoord kan in de derby sowieso geen beroep doen op Lutsharel Geertruida, die vorige week vrijdag bij zijn Oranjedebuut tegen Frankrijk een hamstringblessure opliep.

Quinten Timber en Justin Bijlow zijn al langer uit de roulatie. Laatstgenoemde gaat op "vrij korte termijn weer keeperswerkzaamheden verrichten", meldde Slot. "We hopen dat dit niet extreem lang gaat duren."

Oussama Idrissi is tegen Sparta geschorst en wordt vervangen door Igor Paixão of Javairô Dilrosun, liet Slot weten.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Slot onder de indruk van Sparta

Vlak voor de interlandperiode deed Feyenoord gouden zaken door Ajax met 3-2 te verslaan in de Johan Cruijff ArenA. Daardoor heeft de koploper zes punten meer dan de Amsterdammers, die de tweede plaats bezetten.

Het uitduel met Sparta is op papier de zwaarste horde die Feyenoord nog moet nemen. De ploeg van Maurice Steijn staat knap zesde. "Ze draaien tot nu toe een geweldig seizoen", ziet Slot. "Het elftal is goed georganiseerd, zoals alle teams van Steijn. Sparta heeft veel loopvermogen in de ploeg en beschikt over een sterke spits (Tobias Lauritsen, red.)."

Door de uitstekende prestaties van de laatste weken wordt Slot vaak in verband gebracht met buitenlandse clubs. "Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat het niet zo is", zei hij op de vraag of hij volgend seizoen nog bij Feyenoord werkt.

"Maar dan moet ik het clichéantwoord ook geven dat in de voetballerij weinig te voorspellen is. Ik had vorig seizoen ook gehoopt dat het hele elftal zou blijven. Twee maanden later waren we vijftien spelers kwijt."

Het treffen tussen Sparta en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Dennis Higler.