Michiel Kramer verlengt contract en wil tot zijn 36e bij RKC blijven

Michiel Kramer heeft zich vrijdag tot de zomer van 2025 aan RKC Waalwijk verbonden. Als de 34-jarige spits zijn contract uitdient, blijft hij dus zeker tot zijn 36e actief in het Mandemakers Stadion.

RKC is al de achtste club van Kramer, die in zijn carrière nooit langer dan drie seizoenen bij een club actief bleef. Nu kiest de aanvaller, die sinds 2021 in Waalwijk speelt, wel voor een langer verblijf. Hij had een aflopend contract bij de Eredivisionist.