Overlijden Thijs Slegers kwam hard aan bij spelers en staf PSV: 'Is snel gegaan'

Het overlijden van Thijs Slegers is hard aangekomen bij de selectie en spelers van PSV. De perschef overleed maandag op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie en de club zal daar komend weekend uitgebreid bij stilstaan.

"Het is hard binnengekomen", zei PSV-trainer Ruud van Nistelrooij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Herdgang. "In de groepsapps werd het verteld en toen iedereen terug was van de interlandperiode hebben we het samen besproken. En toen hebben we ook besproken wat we allemaal gaan doen."

PSV speelt zaterdag uit tegen NEC. Voorafgaand aan het duel in het Goffertstadion wordt een minuut stilte gehouden en de spelers van de Eindhovense club dragen rouwbanden. Zondagavond is het Philips Stadion open en kunnen mensen afscheid nemen van de oud-journalist, die in 2015 perschef werd bij de club.

Slegers kreeg in 2020 de diagnose leukemie. Begin dit jaar werd bekend dat hij niet meer beter zou worden. In de laatste weken van zijn leven riep hij mensen op om stamceldonor of bloeddonor te worden. "Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel", benadrukte Slegers.

"Het was al een harde klap toen we hoorden dat Thijs niet meer geholpen kon worden", vervolgde Van Nistelrooij. "Het was verdrietig, maar dat werd door Thijs snel omgezet in een positieve vibe. Zijn oproep om andere mensen te helpen is een enorm succes geworden. Toen kon je hem nog zien en spreken, maar de harde waarheid is dat hij er nu niet meer is."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Je zag bij Oranje al dat Thijs breed in het voetbal geliefd was'

Van Nistelrooij kende Slegers erg goed. "Als jeugdtrainer en later als assistent bij de hoofdmacht werkte ik al met hem samen. Zeker op trainingskampen spraken we vaak met elkaar en dan merkte je dat Thijs iemand was die geweldig in elkaar stak."

Afgelopen maandag was er al een minuut stilte in De Kuip voorafgaand aan de interland van Oranje tegen Gibraltar. Mogelijk wordt Slegers komend weekend in meer stadions herdacht. Van Nistelrooij: "Je zag bij Oranje al dat Thijs breed in het voetbal geliefd was. Hij had een goed en pittig karakter."