Barcelona waagt serieuze poging Messi terug te halen: 'Er is contact geweest'

FC Barcelona gaat een serieuze poging wagen om Lionel Messi terug te halen. Volgens vicevoorzitter Rafa Yuste is er al contact geweest met het management van de Argentijnse superster.

"Leo weet hoe erg we hem waarderen en het zou geweldig zijn als hij terug zou komen", zei Yuste vrijdag tegenover verschillende Spaanse media.

"We hebben al contact met zijn management gehad. Messi houdt van deze club en van deze stad. We hopen dat we er samen uit kunnen komen, zodat hij nog een hoofdstuk aan zijn verhaal bij ons kan toevoegen."

Messi, die eind vorig jaar met Argentinië wereldkampioen werd, ging in de zomer van 2021 na 21 jaar transfervrij weg bij FC Barcelona en tekende een miljoenencontract bij Paris Saint-Germain. Het contract van de 35-jarige aanvaller in Parijs loopt eind dit seizoen af.

"Alle sprookjes zouden een positief einde moeten krijgen", vervolgde Yuste. "Als je verliefd bent op een persoon, wil je verliefd blijven. Hopelijk kunnen we hem verleiden om terug te komen."

Messi heeft verschillende records bij Barcelona

Messi tekende in 2000 als dertienjarige zijn eerste contract bij Barcelona en groeide in Spanje uit tot een van de beste voetballers aller tijden. Hij heeft verschillende records op zijn naam staan. Zo is hij met 672 officiële goals de topscorer aller tijden van Barcelona. Ook is hij de speler met de meeste duels ooit voor de 26-voudig landskampioen van Spanje: 778.

De Argentijn pakte in totaal 34 prijzen met Barcelona. Hij werd tien keer landskampioen en won vier keer de Champions League met de club. Daarnaast veroverde hij met Barça zowel de Spaanse beker als de Spaanse supercup zeven keer en won hij zowel de Europese Super Cup als het WK voor clubs drie keer.

Zijn verblijf bij Paris Saint-Germain werd voor Messi vooralsnog geen groot succes. In zijn eerste seizoen had hij last van blessureleed en kwam hij in 34 wedstrijden (in alle competities) tot elf doelpunten. Hij werd met PSG kampioen, maar strandde al in de achtste finales van de Champions League.