Botman klaar voor rentree bij Newcastle na 'voedselvergiftiging' bij Oranje

Sven Botman is voldoende hersteld om zondag in actie te komen voor Newcastle United in de Premier League-kraker tegen Manchester United. De verdediger was een van de vijf spelers die vorige week door een buikgriepvirus afhaakte bij Oranje, maar volgens Newcastle-trainer Eddie Howe was er sprake van voedselvergiftiging.

"Sven heeft te kampen gehad met een nare voedselvergiftiging", zei Howe vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Hij was niet de enige in het Nederlandse kamp. Sinds Sven terug is bij de club, staat hij op het trainingsveld. Het zou dus goed moeten komen richting zondag."

Het afhaken van Botman en ook Matthijs de Ligt, Bart Verbruggen, Cody Gakpo en Joey Veerman was een enorme tegenvaller voor bondscoach Ronald Koeman, die Oranje zonder het vijftal met 4-0 zag verliezen tegen Frankrijk.

Vlak nadat de vijf spelers ziek naar huis waren gegaan, kwam De Telegraaf met het verhaal dat kip kerrie bij het diner van Oranje op woensdagavond de boosdoener was. Dit werd een paar uur later tegengesproken door captain Virgil van Dijk en Koeman. Zondag meldde de KNVB dat onderzoek van de medische staf had uitgewezen dat het ging om buikgriep en dus niet om voedselvergiftiging.

Sven Botman trainde drie dagen met Oranje, waarna hij ziek afhaakte. Foto: ANP

Newcastle wil na 21 jaar weer Champions League halen

Botman is dit seizoen een belangrijke kracht bij 'The Magpies', die vijfde staan in de Premier League en voor het eerst sinds 2002 de Champions League kunnen halen. Manchester United staat derde, op ruime achterstand van koploper Arsenal.

Een maand geleden stonden Manchester United en Newcastle ook al tegenover elkaar. Toen won United de finale van de League Cup op Wembley met 2-0. De wedstrijd zondag op St. James' Park begint om 17.30 uur (lokale tijd).