OH Leuven-speler vliegt met auto sporthal binnen, verkeert niet in levensgevaar

OH Leuven-speler Sofian Kiyine is donderdagavond gewond geraakt door een nogal opzienbarend ongeval in Flémalle, in de Belgische provincie Luik. De middenvelder werd op hoge snelheid gelanceerd en vloog door de gevel van een sporthal.

De 25-jarige Kiyine kwam midden in de zaal tot stilstand. Volgens Belgische media waren er op het moment van het ongeval kinderen in de sporthal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan.

Leuven meldt in een verklaring op de website dat Kiyine werd afgevoerd naar de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar verdere onderzoeken plaatsvinden. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Het is nog niet duidelijk hoe hard Kiyine reed. Op beelden is te zien dat de voormalige jeugdinternational van Marokko op hoge snelheid gelanceerd wordt.

"De club wacht op meer duidelijkheid over de precieze omstandigheden waaronder het ongeval tot stand kwam, voordat we verder reageren", zegt OH Leuven.

Kiyine speelt doorgaans als middenvelder bij OH Leuven. In september 2022 verruilde hij Lazio voor de huidige middenmoter in de Jupiler Pro League.