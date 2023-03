Tegenslag Ajax in zoektocht naar technisch directeur: topkandidaat Ward zegt af

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur een flinke tegenslag te verduren. Topkandidaat Julian Ward stelt zich volgens De Telegraaf VI en het AD niet meer kandidaat voor de functie.

Ward werd al weken in verband gebracht met Ajax. De 41-jarige Engelsman, die op dit moment werkzaam is voor Liverpool, zou zelfs al contractonderhandelingen hebben gevoerd. Het is onduidelijk waarom Ward zich niet meer beschikbaar stelt. Hij zou volgens het AD pas tijdens het nieuwe seizoen kunnen starten.

De Telegraaf meldt dat Ajax zijn pijlen nu op Sven Mislintat richt. De Duitser werkte als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal en was tot eind vorig jaar sportief directeur bij Bundesliga-club VfB Stuttgart. Eerder werd Alex Kroes, de voormalige eigenaar van Go Ahead Eagles, met Ajax in verband gebracht. Kroes werkt nu bij AZ.

Ajax is er veel aan gelegen om op korte termijn een technisch directeur aan te stellen. Sinds het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars, die een jaar geleden ontslag nam vanwege grensoverschrijdend gedrag, zijn Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technisch beleid.

Een portret van Gerry Hamstra, die binnenkort afscheid neemt van Ajax. Foto: Pro Shots

Vertrek van Hamstra is een kwestie van tijd

Onlangs werd bekend dat Ajax afscheid gaat nemen van Hamstra. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het tot dusver teleurstellende seizoen van de regerend landskampioen. Ajax investeerde afgelopen zomer meer dan 100 miljoen euro in nieuwe spelers, maar de aankopen presteren bijna allemaal beneden verwachting.

Formeel is Hamstra nog werkzaam bij Ajax, maar het is een kwestie van tijd voordat zijn contract wordt ontbonden. De Amsterdammers nemen eerder dit seizoen ook al afscheid van trainer Alfred Schreuder. Hij werd opgevolgd door John Heitinga. Het is nog niet bekend of Heitinga na dit seizoen nog voor de groep staat.