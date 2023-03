Nederland krijgt concurrentie van Brazilië in strijd om organisatie WK vrouwen

Delen via E-mail

Nederland, België en Duitsland krijgen concurrentie van Brazilië in de strijd om de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. President Luiz Inácio Lula da Silva bevestigt dat het Zuid-Amerikaanse land een bid gaat indienen bij de FIFA.

"De regering zal haar best doen om het WK van 2027 naar Brazilië te halen. Het wordt een buitengewoon evenement", zei het Braziliaanse staatshoofd bij een officiële ceremonie. Daar waren ook de voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond en de minister van Sport bij aanwezig.

Nederland, België en Duitsland lieten de FIFA in 2020 al weten dat ze gezamenlijk een bid zullen indienen. Ook Zuid-Afrika gaat waarschijnlijk een poging doen om het WK over vier jaar binnen te halen. De Verenigde Staten zouden ook geïnteresseerd zijn.

De FIFA opende vorige week de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken bij de wereldvoetbalbond. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document en tot 8 december om een uitgebreid bidbook samen te stellen.

Tijdens het FIFA-congres op 17 mei 2024 wordt bekend wie in 2027 het WK vrouwen mag organiseren. Nederland was in 2017 al eens gastland van het EK voor vrouwen.