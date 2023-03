El Yaakoubi verwijt Excelsior slechte communicatie rond OneLove-actie

Redouan El Yaakoubi wijt het kwijtraken van de aanvoerdersband bij Excelsior aan slechte communicatie van de club tijdens de afhandeling van de OneLove-actie. De 27-jarige verdediger van de Rotterdamse club ging in een interview op het Youtube-kanaal van programmamaker Salaheddine dieper in op zijn redenen om niet mee te willen doen aan de actie.

El Yaakoubi zorgde voor ophef door voorafgaand aan de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Cambuur, op zondag 19 maart, niet te poseren met zijn ploeggenoten en tegenstanders bij een OneLove-spandoek.

"Het niet plaatsnemen achter de grote OneLove-banner tijdens de teamfoto heeft hierbij, zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd en daardoor zijn we voor zowel de club als de speler in een positie terechtgekomen die voor allebei niet wenselijk is", meldde Excelsior in een verklaring, waarin de club bekendmaakte dat gezamenlijk is besloten dat de voetballer niet langer de aanvoerder is.

El Yaakoubi zegt donderdag in het interview dat hij zich voor het blok gezet voelde bij de actie met de banner. "Ik hoorde één minuut voordat we aan de warming-up begonnen dat we met de banner op de foto moesten. Ik zei tegen de manager dat ik het hypocriet zou vinden om achter die banner te staan terwijl ik de band niet draag", aldus El Yaakoubi die al met de club overeen was gekomen dat hij een alternatieve aanvoerdersband zou dragen.

"Daarom was duidelijk dat ik niet op de foto zou gaan. Uiteindelijk ben ik de dupe geworden van de slechte communicatie van de club."

Foto: Pro Shots

'Ze doen er een anders jasje om'

Hoewel de actie van 19 maart onder de naam van OneLove tegen racisme en discriminatie was, is die volgens El Yaakoubi in het leven geroepen voor de lhbtiq+-gemeenschap. "Nu doen ze er even een ander jasje om. De boodschap is allesomvattender gemaakt, maar daar ben je te laat mee. Ik heb dat ervaren als een marketingstunt", zegt hij.

El Yaakoubi zegt ook gebruik te willen maken van zijn vrijheid om te mogen vinden wat hij wil. "Maar als ik de keuze maak om van die vrijheid gebruik te maken, pas ik niet in dat straatje en gelden die vrijheden ineens niet voor mij." Hij vindt ook dat er in talkshows vooral gepolariseerd wordt over de actie. "Daar doe ik niet aan mee."