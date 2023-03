Opgeluchte Vitesse-directeur na akkoord: 'Beoogde eigenaar had belangrijke rol'

Peter Rovers, algemeen directeur ad interim van Vitesse, zegt dat de beoogde nieuwe eigenaar Coley Parry belangrijk is geweest in de onderhandelingen met GelreDome-eigenaar Nedstede. De twee partijen bereikten donderdag overeenstemming, waardoor de Eredivisie-club niet meer hoeft te vrezen dat de proflicentie wordt ingetrokken.

"Parry heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingsgesprekken, hetgeen illustratief is voor zijn betrokkenheid bij onze club", zei de opgeluchte Rovers. De Amerikaan Parry, die tot de zogeheten Common Group behoort, probeer al een half jaar eigenaar te worden van Vitesse, maar de overname is nog niet goedgekeurd door de KNVB.

Met het akkoord tussen de club en GelreDome-eigenaar Nedstede zijn de grootste problemen nu wel opgelost voor Vitesse. De KNVB moest voor 11 april weten in welk stadion de Eredivisionist volgend seizoen speelt, terwijl Vitesse een contract tot 30 september 2023 had met Stadion GelreDome. Er was sprake van een impasse. De club vond de huursom van 2,15 miljoen euro te hoog, maar Nedstede ging daar niet in mee.

Door het uitblijven van een akkoord was de toekomst van Vitesse onzeker, tot donderdag alsnog een overeenkomst werd gesloten. De KNVB-bekerwinnaar van 2017 mag in elk geval tot 1 oktober 2030 in Stadion GelreDome spelen.

Coley Parry, de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. Foto: Pro Shots

'Het is goed dat we dat nu achter ons kunnen laten'

Rovers is uiteraard blij dat er voor Vitesse een einde is gekomen aan de onzekerheid. "Het was een vervelende situatie, die we als club eerder hadden moeten oplossen."

De directeur ad interim bedankte Michael van de Kuit, de directeur en eigenaar van Nedstede. Van de Kuit kon zich ook vinden in het nieuwe akkoord. "Het is goed dat we dat nu achter ons kunnen laten. Ik kijk uit naar de samenwerking met Parry, Rovers en alle andere bij Vitesse betrokken personen."

Met het akkoord zijn nog niet alle problemen voor Vitesse voorbij. Vitesse moet het voorlopig doen zonder algemeen directeur Pascal van Wijk, die sinds vorige week ziek thuis zit omdat de stadionperikelen hem te veel zijn geworden. Bovendien is het nog altijd wachten op goedkeuring voor de overname door Parry.

Sportief zijn er ook zorgen voor Vitesse, dat in de laatste maanden van het seizoen degradatie moet zien af te wenden. De ploeg van trainer Phillip Cocu staat na 26 speelronden op de veertiende plaats, met slechts drie punten meer dan nummer zestien FC Emmen.