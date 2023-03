Vitesse hoeft niet meer te vrezen voor voortbestaan na akkoord over GelreDome

Vitesse hoeft niet meer te vrezen dat de proflicentie wordt ingetrokken. De Eredivisie-club heeft donderdag een overeenkomst met GelreDome-eigenaar Nedstede gesloten. Daardoor zijn de grootste problemen nu opgelost.

"Er is nu eindelijk duidelijkheid en daarmee ook rust rond dit dossier gekomen, ook in het kader van de licentievoorwaarden", zegt algemeen directeur ad interim Peter Rovers van Vitesse in een eerste reactie.

Vitesse voerde de afgelopen weken intensieve onderhandelingen met Nedstede en donderdag kwamen de partijen dan eindelijk tot een akkoord. Vitesse mag daardoor in elk geval tot 1 oktober 2030 in Stadion GelreDome blijven spelen.

In januari zegde Vitesse de huur op van het stadion, waar de club sinds de opening in 1998 speelt. De Arnhemmers vonden de huursom van 2 miljoen euro per jaar te hoog en deden een tegenvoorstel. Daar kon eigenaar Nedstede zich niet in vinden en zo ontstond een impasse.

De twee partijen raakten verzeild in een kort geding, dat Vitesse eind februari verloor. De club moest daardoor vrezen voor verlies van de proflicentie, want een stadion is een vereiste om betaald voetbal te mogen spelen.

Stadion Gelredome heeft een capaciteit van 21.248. Foto: Getty Images

'Parry heeft een belangrijke rol gespeeld'

De KNVB moest voor 11 april weten in welk stadion Vitesse volgend seizoen gaat spelen. De club uit Arnhem wilde op zeer korte termijn opnieuw naar de rechter stappen en hoopte via een zogeheten turbospoedbehandeling het speelrecht voor volgend seizoen te garanderen. Maar dat is na de overeenkomst van donderdag niet meer nodig.

Rovers bedankte na het akkoord Michael van de Kuit, de directeur en eigenaar van Nedstede. Hij sprak ook met respect over Coley Parry, de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. "Parry heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingsgesprekken, hetgeen illustratief is voor zijn betrokkenheid bij onze club."

Met het akkoord zijn nog niet alle problemen voor Vitesse voorbij, want de club moet in de laatste maanden van het seizoen nog degradatie zien af te wenden. De ploeg van trainer Phillip Cocu staat na 26 speelronden op de veertiende plaats, met slechts drie punten meer dan nummer zestien FC Emmen.