Premier League trekt grens: geen eigenaren meer die mensenrechten schenden

Clubs in de Premier League mogen geen eigenaren of bestuurders meer hebben die zijn veroordeeld voor het schenden van mensenrechten.

Zo is sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani uit Qatar een van de gegadigden om Manchester United over te nemen. Zijn land kreeg in de aanloop naar het WK flinke kritiek op de omgang met arbeidsmigranten. Bovendien is homoseksualiteit in Qatar verboden.