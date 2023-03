Wolfsburg klopt PSG en Martens in CL Vrouwen, Van de Donk en Lyon stranden

VfL Wolfsburg heeft donderdag het Paris Saint-Germain van Lieke Martens uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League Vrouwen. Met drie Oranje-internationals in de basis hield de Duitse ploeg de Franse topclub op 1-1 en dat was genoeg na de 0-1-overwinning van vorige week in Parijs. Later op de avond vloog Olympique Lyonnais, met Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola in de ploeg, uit het toernooi.

In Parijs kroonde Dominique Janssen zich tot matchwinner en zij had ook in de return een basisplaats bij Wolfsburg, dat de Champions League in 2013 en 2014 won. Ook Lynn Wilms en Jill Roord stonden aan de aftrap, terwijl Jackie Groenen door een blessure ontbrak bij PSG. Martens speelde wel en werd na 54 minuten gewisseld.

Duits international Alexandra Popp maakte in de twintigste minuut de 1-0 voor Wolfsburg. Tien minuten later tekende Kadidiatou Diani voor de gelijkmaker, maar verder kwam het ambitieuze PSG niet.

Janssen, Roord, Wilms en Martens werden eerder deze week opgenomen in de Oranjeselectie voor de oefeninterlands tegen Duitsland (7 april) en Polen (11 april). Groenen ontbreekt door haar blessure in de selectie, die toewerkt naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van komende zomer.

Resterend speelschema CL Vrouwen 22/23 april: Wolfsburg-Arsenal

22/23 april: Chelsea-FC Barcelona

29/30 april: Arsenal-Wolfsburg

29/30 april: FC Barcelona-Chelsea

3 juni: Finale

Vreugde bij VfL Wolfsburg na de 1-0 van Alexandra Popp. Foto: Getty Images

Wolfsburg stuit op Barcelona

Tegenstander van Wolfsburg in de halve finales wordt Arsenal, dat woensdag Bayern München uitschakelde. Bij de Londenaren is Vivianne Miedema geblesseerd. Ze mist daardoor ook het WK.

FC Barcelona plaatste zich woensdag ten koste van AS Roma voor de halve finales. De Spaanse club stuit in de volgende ronde op Chelsea, dat Olympique Lyonnais uitschakelde. De Fransen wonnen de Champions League in de laatste zeven seizoenen zes keer, maar dit jaar grijpen ze dus naast de eindzege.

Lyon leek donderdag in de verlenging op weg naar de halve finales. Het stond 0-2 op Stamford Bridge, nadat een week geleden thuis met 0-1 verloren was van Chelsea. Vanessa Gilles (77e minuut) en Sara Däbritz (110e minuut) scoorden voor Lyon. In de achtste minuut van de extra tijd van de tweede verlenging maakte Chelsea alsnog de 1-2 via Maren Mjelde en dwong zo een penaltyserie af. Die won Chelsea met 4-3.

Van de Donk werd in de 106e minuut gewisseld bij Lyon en Egurrola ging al in de 56e minuut naar de kant. De twee internationals zijn net als Janssen, Roord, Wilms en Martens opgeroepen voor Oranje.

De finale van de Champions League Vrouwen, die in het seizoen 2001/2002 de eerste editie kende, wordt dit jaar op 3 juni gespeeld in het Philips Stadion. Het is voor het eerst dat de eindstrijd in Nederland is.