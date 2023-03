Succestrainer Renard aangesteld als bondscoach Franse voetbalsters

Hervé Renard is donderdag aangesteld als bondscoach van de Franse voetbalsters. De Fransman, die als bondscoach meerdere successen boekte bij de mannen, is de opvolger van de bekritiseerde Corinne Diacre.

Renard nam donderdag ontslag als bondscoach van Saoedi-Arabië, waarmee hij op het WK in Qatar voor een sensatie zorgde door Argentinië te verslaan in de groepsfase. Hij won in 2012 met Zambia de Afrika Cup en deed dat drie jaar later nogmaals met Ivoorkust. In 2018 was hij bondscoach van Marokko, waarmee hij strandde in de groepsfase van het WK in Rusland.