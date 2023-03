Arsenal en Pelova bereiken halve finales CL, Barcelona haalt uit tegen Roma

Victoria Pelova heeft zich woensdag met Arsenal geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Oranje-international won met de Londense club de return tegen Bayern München met 2-0. FC Barcelona liet geen spaan heel van AS Roma: 5-1.

Arsenal had in de eerste helft de 1-0-nederlaag van vorige week in München al weggepoetst. Frida Maanum opende met een knal de score, waarna Stina Blackstenius de 2-0 tegen de touwen kopte. Daarna kwamen beide teams niet meer tot scoren.

Pelova, die in januari Ajax inruilde voor Arsenal, werd een kwartier voor tijd gewisseld. De geblesseerde steraanvallers Vivianne Miedema en Beth Mead keken vanaf de tribune toe. Arsenal legde begin maart nog beslag op de League Cup door Chelsea in de finale met 3-1 te verslaan.

Barcelona plaatste zich eerder op de dag gemakkelijk voor de halve eindstrijd. De Spaanse topclub was met 5-1 te sterk voor Roma. Barcelona had de heenwedstrijd in Italië al met 0-1 gewonnen. Het is voor de vijfde keer op rij dat de Catalanen in de halve finale van de Champions League staan.