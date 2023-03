Mauro Júnior twee duels geschorst voor tirade richting arbiter bij PSV-Sevilla

De UEFA heeft PSV'er Mauro Júnior voor twee Europese duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het Europa League-duel met Sevilla in februari. De verdediger uitte na afloop zijn frustraties richting scheidsrechter Daniele Orsato, die de Braziliaan rood gaf.

PSV won op 23 februari de return in het Philips Stadion met 2-0 van Sevilla. De overwinning was niet voldoende, want een week eerder verloor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in Spanje met 3-0.