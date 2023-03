Sparta-aanvoerder Auassar (36) stopt na dit seizoen en wordt jeugdtrainer

Delen via E-mail

Sparta-aanvoerder Adil Auassar stopt na dit seizoen als profvoetballer. De 36-jarige verdediger wordt jeugdtrainer bij de Eredivisionist.

Auassar is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. "Een paar jaar geleden ben ik hierover in gesprek gegaan met de club en de mensen die dicht bij me staan. Ik kijk er enorm naar uit", zegt hij tegen De Telegraaf.