PSV krijgt boete van 20.000 euro voor aanval supporter op Sevilla-doelman

De UEFA heeft PSV woensdag een boete van 20.000 euro opgelegd. De Eindhovense club heeft de boete te danken aan de fan die in februari doelman Marko Dmitrovic aanviel bij het Europa League-duel met Sevilla. Ook moet een gedeelte van de tribune bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd gesloten zijn.

Daarnaast krijgt PSV nog een boete van 9.375 euro van de Europese voetbalbond, omdat er tijdens de wedstrijd bier op het veld is gegooid.

Algemeen directeur Marcel Brands baalt van de sancties. "We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu. We gaan nu proberen de geldboete op hem te verhalen", zegt Brands op de clubsite.

Op 23 februari betrad de twintigjarige Dylano K. in de slotfase van het duel met Sevilla het veld en viel Dmitrovic aan. Na een minuut oponthoud werd de wedstrijd hervat. PSV won met 2-0, maar was alsnog uitgeschakeld door de eerdere 3-0-nederlaag in Spanje.

0:15 Afspelen knop Voor deze actie krijgt veldbestormer bij PSV twee maanden cel

PSV-fan had stadionverbod

Begin maart werd K. veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De man zei in de rechtbank zich niets van het incident te kunnen herinneren. Na zijn arrestatie bleek dat hij een stadion- en gebiedsverbod had. Daarnaast had K. te veel bier gedronken. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,6, wat gelijkstaat aan ongeveer acht glazen bier.

In 2021 en 2022 kreeg K. al twee keer een taakstraf voor overtredingen rond voetbalwedstrijden. Naast de celstraf kreeg K. een nieuw gebiedsverbod voor twee jaar.