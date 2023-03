Nieuwe rel rond Vitesse door gelekte stukken over financiële hulp Abramovich

Vitesse is het middelpunt van een nieuwe rel geworden. De club werd jaren gefinancierd door toenmalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, meldt The Guardian woensdag op basis van gelekte documenten. Vitesse ontkent dat er onrechtmatige dingen zijn gebeurd.

Vitesse viel in 2010 in handen van de Georgiër Merab Jordania, een vriend van Abramovich. Zowel de Arnhemse club als Chelsea heeft altijd ontkend dat de steenrijke Abramovich daarbij financieel een rol speelde. De clubs hadden wel een samenwerkingsverband.

Vitesse meldt in een reactie dat de informatie waarop The Guardian zich baseert niet bekend is bij de club. De Arnhemmers benadrukken daarbij dat ze altijd aan de KNVB-onderzoeken hebben meegewerkt en verwijzen naar alle jaarverslagen.

De UEFA-regels schrijven voor dat iemand slechts één club in bezit mag hebben, om de integriteit te waarborgen en belangenverstrengeling te voorkomen. Vooralsnog is onbekend welke risico's Vitesse en Chelsea lopen door de gelekte documenten.

Abramovich is inmiddels niet meer de eigenaar van Chelsea. Hij moest de club eind vorig seizoen noodgedwongen verkopen, omdat hem sancties waren opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij zou nauwe banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin.

Vitesse viel in 2010 in handen van Merab Jordania (rechts), mogelijk dus met hulp van Roman Abramovich.

De scoop van The Guardian is een nieuwe klap voor Vitesse, dat het al zo zwaar heeft. De club is in conflict met de eigenaar van stadion GelreDome en moet inmiddels vrezen dat het de proflicentie kwijtraakt.