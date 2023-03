Schorsing directeur Paratici bemoeilijkt zoektocht Spurs naar nieuwe manager

Delen via E-mail

De FIFA heeft Tottenham Hotspur-directeur Fabio Paratici woensdag voor dertig maanden geschorst. Dat bemoeilijkt de zoektocht naar een nieuwe manager voor de Premier League-club.

Paratici was vanwege zijn betrokkenheid bij het fraudeschandaal rond Juventus al voor dertig maanden geschorst door de Italiaanse voetbalbond. De FIFA heeft die schorsing nu wereldwijd doorgetrokken.

Dat is slecht nieuws voor Tottenham, dat op zoek is naar een manager voor komend seizoen. Afgelopen zondag werd Antonio Conte ontslagen vanwege openlijke kritiek op zijn spelers. Hij noemde ze onder meer egoïstisch.

Paratici werkt sinds juni 2021 voor Tottenham Hotspur. In januari van dit jaar werd hij samen met enkele andere oud-bestuurders van Juventus geschorst vanwege de grootschalige fraudezaak waarbij de Italiaanse topclub betrokken is.

Juventus en Paratici sjoemelden de afgelopen jaren met de boekhouding. De club kreeg vijftien punten in mindering en staat na 27 wedstrijden zevende in de Serie A. Champions League-voetbal halen is een stuk moeilijker geworden door de straf.