Keeper Room dankzij shirt Messi alsnog dolgelukkig na 7-0-nederlaag Curaçao

Keeper Eloy Room kreeg dinsdagavond in het oefenduel van Curaçao met Argentinië zeven doelpunten om de oren, maar stapte na de 7-0-nederlaag dolgelukkig van het veld. De voormalige doelman van Vitesse had namelijk het shirt van Lionel Messi bemachtigd.

"Het is heel bijzonder om het shirt van Messi te hebben", zei Room na de oefenwedstrijd in Santiago del Estero tegen het Argentijnse TyC Sports. Hij liet het tenue vervolgens aan de verslaggever zien. "Het is ongelooflijk, een droom die uitkomt. Iedereen is fan van Messi en nu heb ik tegen hem gespeeld."

De 34-jarige Room was een van de vele (voormalige) Eredivisie-spelers die in actie kwamen tegen de wereldkampioen. De geboren Nijmegenaar, die het shirt van Vitesse, Go Ahead Eagles en PSV droeg, begon nog aardig aan de wedstrijd. Hij had een goed antwoord op een poging van Messi, maar capituleerde in de twintigste minuut alsnog.

Messi liet Room kansloos met een schot in de linkerhoek en tekende voor zijn honderdste treffer voor Argentinië. In het restant van de eerste helft scoorde de sterspeler nog twee keer en vonden ook Nicolás González en Enzo Fernández het net in Estadio Único Madre de Ciudades.

"Het was natuurlijk een lastige wedstrijd voor ons", zei Room. "Messi heeft me een paar keer gepasseerd, maar gelukkig heb ik ook een aantal schoten van hem gepakt. Hij zei na de wedstrijd dat ik een aantal goede reddingen had. Dat betekent veel voor me. Ik sta dit shirt van Messi nooit meer af."

In de tweede helft bleef Room veel meer doelpunten bespaard. Alleen Ángel Di María (penalty) en Gonzalo Montiel kwamen nog tot scoren voor Argentinië. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni werd vorig jaar wereldkampioen door Frankrijk in de finale via penalty's te verslaan.