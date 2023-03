Feyenoord versterkt zich na mislukte poging in januari alsnog met Van den Belt

Feyenoord heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Thomas van den Belt, melden het AD en VI woensdag. De middenvelder komt over van PEC Zwolle en tekent een meerjarig contract in De Kuip.

In januari meldde Feyenoord zich al in Zwolle voor Van den Belt, maar ondanks concrete interesse kwam het toen niet tot een overgang. De eisen van PEC waren de Rotterdammers naar verluidt te gortig.

Van den Belt zei later in gesprek met ESPN dat hij op Deadline Day klaarstond om naar De Kuip te rijden. Hij sprak de hoop uit dat PEC in de zomer wel zou meewerken aan een transfer. "We hebben daar goede afspraken over gemaakt. Het staat vrij helder op papier."

Het contract van Van den Belt bij PEC liep nog door tot medio 2025. Volgens het AD zit er een vertrekclausule in die verbintenis, waardoor Feyenoord hem voor minder dan 1 miljoen euro van de Zwollenaren kan overnemen. De transfer is nog niet bevestigd door PEC of Feyenoord.

Foto: Pro Shots

Feyenoord lijkt Champions League in te gaan

Van den Belt, de zoon van SC Cambuur-directeur Gerard van den Belt, is de eerste aanwinst van Feyenoord voor volgend seizoen. De koploper in de Eredivisie hoopte begin dit jaar ook tevergeefs middenvelder Ramiz Zerrouki van FC Twente over te nemen. Het is niet duidelijk of Feyenoord de komende maanden een nieuwe poging gaat wagen.

Mede dankzij Van den Belt, die uit de jeugdopleiding van PEC komt, presteert PEC dit seizoen uitstekend in de Keuken Kampioen Divisie. De 'Blauwvingers' gaan fier aan kop. Rechtstreekse promotie naar de Eredivisie kan ze nauwelijks meer ontgaan.