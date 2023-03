Trainer Henk de Jong met succes geopereerd aan cyste in hoofd

Trainer Henk de Jong is met succes geopereerd aan de cyste in zijn hoofd. De oud-coach van SC Cambuur maakt het naar omstandigheden goed.

Begin dit jaar werd bekend dat De Jong zich wilde laten opereren aan de cyste, die ervoor zorgde dat hij niet fatsoenlijk kon functioneren. Hij was in oktober 2022 genoodzaakt om te stoppen als trainer van Cambuur. Dat deed hij eerder al tijdelijk.

Cambuur spreekt van "geweldig nieuws" na de goed verlopen (risicovolle) operatie, die volgens de Leeuwarder Courant dinsdag liefst zes uur duurde. "Verzoek aan eenieder om hem nu zoveel rust te gunnen zodat hij zich volledig kan richten op zijn herstel", schrijft de club in een korte verklaring op Twitter.

Sjors Ultee werd in november vorig jaar aangesteld als vervanger van De Jong. Onder zijn leiding is de club uit Leeuwarden er (nog) niet in geslaagd om de onderste regionen in de Eredivisie te verlaten.

Cambuur won slechts een van de laatste acht competitiewedstrijden en is momenteel hekkensluiter. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met nummer zestien FC Emmen is vijf punten. De ploeg uit Drenthe komt zaterdag op bezoek in Leeuwarden (aftrap 20.00 uur).

Het is niet bekend of en wanneer De Jong kan terugkeren op het veld. Cambuur meldde vorig jaar wel dat de kans groot is dat de trainer voor de club behouden blijft.