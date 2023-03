Renard stopt na bijzonder WK bij Saoedi-Arabië om Franse vrouwen te coachen

Hervé Renard stopt als bondscoach van Saoedi-Arabië om aan de slag te gaan bij het Franse vrouwenelftal. De 54-jarige Fransman moet de sterrenploeg na chaotische maanden in rustiger vaarwater brengen én succes op het WK bezorgen.

De Franse voetbalbond heeft de komst van Renard nog niet bevestigd, maar dat is een kwestie van tijd. De Saoedi-Arabische voetbalbond SAFF benadrukt dat het contract van Renard is ontbonden, zodat hij bondscoach van de Franse voetbalsters kan worden.

"Renard heeft een aanbieding van de Franse voetbalbond gekregen en wil die graag aannemen", schrijft de SAFF in een verklaring. "We ontvingen zelf ook een brief van de Franse voetbalbond. Het bestuur heeft na overleg besloten om hem te laten gaan."

De 54-jarige Renard was sinds de zomer van 2019 bondscoach van Saoedi-Arabië. Eerder stond de Fransman voor de groep bij onder meer Zambia, Ivoorkust, Lille OSC en Marokko. Onder leiding van Renard plaatste Saoedi-Arabië zich voor het WK van eind vorig jaar.

In Qatar beleefde Renard zijn absolute hoogtepunt als bondscoach van Saoedi-Arabië. De underdog in groep C zorgde voor een sensatie door de latere wereldkampioen Argentinië in de eerste groepswedstrijd met 2-1 te verslaan. Saoedi-Arabië verloor daarna wel van Polen en Mexico en werd uitgeschakeld.

Renard moet Frans vrouwenelftal helpen na roerige periode

Bij het Franse vrouwenelftal moet Renard de scherven zien te lijmen na een roerige periode. Enkele vedettes in de ploeg besloten, uit onvrede met de vorige bondscoach Corinne Diacre, niet meer voor Frankrijk uit te komen.

Diacre sprak van een hetze en weigerde op te stappen, maar begin deze maand werd ze ontslagen. De kans is groot dat de sterspelers door de trainerswissel terugkeren in de selectie. Wendie Renard zei onlangs al dat ze weer voor haar land wil uitkomen.

Frankrijk geldt als een van de beste landen in het vrouwenvoetbal. Renard moet de ploeg komende zomer op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland naar succes leiden. Frankrijk zit in een poule met Brazilië, Jamaica en Panama.