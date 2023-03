Alle internationals zijn weer teruggekeerd naar hun club en dat betekent dat de seizoensontknoping nadert. Hoe staat het ervoor in de topcompetities?

Ligue 1

Spanning titelstrijd: 🔴🔴⚪⚪⚪

Spanning degradatiestrijd: 🔴🔴🔴🔴⚪

Speelronden te gaan: 10

In de Ligue 1 lijkt Paris Saint-Germain op weg naar titelprolongatie. De ploeg met het sterrentrio Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar heeft een voorsprong van liefst zeven punten op nummer twee Olympique Marseille.

Hoewel Paris Saint-Germain in een zetel zit, rommelt het rond de ploeg van trainer Christophe Galtier. In de laatste wedstrijd voor de interlandpauze werd verloren van Stade Rennais. Opvallend was dat Messi werd uitgefloten. PSG-supporters verwijten de Argentijn, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, een gebrek aan inzet en loyaliteit.

Daarnaast is de uitschakeling door Bayern München in de achtste finales van de Champions League een hard gelag. De Parijzenaars dromen ervan eindelijk eens de 'cup met de grote oren' te winnen.

In de strijd om plek twee en daarmee plaatsing voor de groepsfase van de Champions League moet Marseille afrekenen met RC Lens, dat op twee punten staat.

Toulouse promoveerde afgelopen seizoen en staat knap twaalfde. Met Stijn Spierings, Branco van den Boomen, Zakaria Aboukhlal en Thijs Dallinga lopen er veel oude bekenden rond bij de middenmoter.

In tegenstelling tot de titelstrijd is de strijd om lijfsbehoud enorm spannend. Angers SCO is met tien punten uit 28 wedstrijden niet meer te redden. Ruim tien punten daarboven staan zeker vijf clubs die nog tegen degradatie strijden.

Tussen nummer vijftien RC Strasbourg en nummer negentien AC Ajaccio zitten slechts vijf punten. Op de zestiende plaats staat het Stade Brestois van doelman Marco Bizot. Daarachter volgen AJ Auxerre en ES Troyes AC, die elkaar zaterdag treffen.

Neymar moet de ontknoping vanaf de zijlijn volgen. De Braziliaan heeft een zware enkelblessure. Foto: Getty Images

Bundesliga

Spanning titelstrijd: 🔴🔴🔴🔴🔴

Spanning degradatiestrijd: 🔴🔴🔴⚪⚪

Speelronden te gaan: 9

Waar Bayern München de afgelopen tien jaar (!) een abonnement had op de titel, is de strijd om het kampioenschap dit seizoen juist in Duitsland het spannendst. Borussia Dortmund is met één punt verschil de huidige koploper.

Ondanks deze spanning ging alle aandacht vorige week naar het plotse ontslag van Bayern-trainer Julian Nagelsmann. De clubleiding was ontevreden over de speelwijze, ook al is 'Der Rekordmeister' nog actief in de titelstrijd, het bekertoernooi én de Champions League. Thomas Tuchel krijgt als kersverse coach direct een cruciale wedstrijd op zijn bordje: de kraker tegen Dortmund van zaterdagavond. Dat is ook meteen een duel met zijn oude werkgever (2015-2017).

De ploeg van Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui verloor de koppositie voor de interlandpauze aan Dortmund, door een 2-1-nederlaag bij Bayer Leverkusen. Het team van Donyell Malen en Sébastien Haller ging juist met een heerlijk gevoel richting de break, door een 6-1-overwinning op FC Köln.

Op vier punten van Bayern volgt Union Berlin, dat met SC Freiburg en RB Leipzig strijdt om de Champions League-tickets. De top vier van de competitie krijgt een plek in de groepsfase van het miljoenenbal.

Onderaan strijden 1899 Hoffenheim, Hertha BSC, Schalke 04 en VfB Stuttgart tegen degradatie. Die vier ploegen staan allemaal binnen twee punten. Schalke hoopt een herhaling van twee jaar geleden te voorkomen, toen Klaas-Jan Huntelaar zijn oude liefde niet kon behoeden voor degradatie.

Bayern München kan voor de elfde keer op rij de titel pakken. Foto: Getty Images

Premier League

Spanning titelstrijd: 🔴🔴⚪⚪⚪

Spanning degradatiestrijd: 🔴🔴🔴🔴🔴

Speelronden te gaan: 10

Arsenal is ontzettend dicht bij het eerste landskampioenschap sinds 2004. De ploeg van manager Mikel Arteta won de laatste zes duels in de competitie en heeft een comfortabele voorsprong van acht punten op Manchester City. 'The Gunners' hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Door uitschakeling in de FA Cup en de Europa League kan het vizier vol op het binnenhalen van de titel.

Manchester City zal daar nog wel een stokje voor willen steken. 'The Citizens' wonnen in de laatste vijf seizoenen liefst vier keer de titel en hebben met Erling Haaland de topscorer in huis. De 22-jarige Noor maakte dit seizoen alleen in de competitie al 28 goals.

Het Manchester United van Erik ten Hag staat op de derde plek, maar kan met negentien punten achterstand niet meer dromen van het landskampioenschap. De ploeg van Wout Weghorst en Tyrell Malacia doet nog wel volop mee in de FA Cup (halve finales) en neemt het in de kwartfinales van de Europa League op tegen Sevilla.

Liverpool staat zesde en moet aan de bak om zich van Europees voetbal te verzekeren. De ploeg van Virgil van Dijk en Cody Gakpo moet bij de eerste vier eindigen om in de Champions League te belanden. Plek vijf is goed voor een Europa League-ticket, maar voor 'The Reds' telt alleen de Champions League.

De flater van het seizoen is Chelsea. De ploeg van Graham Potter presteert ondermaats en in een poging het seizoen te redden, werd afgelopen winter ruim 300 miljoen euro uitgegeven. In de competitie heeft het niet geholpen: Chelsea staat op plek tien.

In de Champions League zijn 'The Blues' nog wel in de race. Dat is ook meteen de enige kans op een Europees ticket voor volgend seizoen. Als Chelsea de Champions League wint, krijgt het een plek in de groepsfase van het miljoenenbal.

De degradatiestrijd wordt interessant. Southampton staat onderaan met 23 punten en een duel meer gespeeld dan Bournemouth (24 punten). Het verschil tussen plek twaalf en plek twintig bedraagt maar vier punten.

Opmerkelijk dit seizoen is dat het ontslagen regent in Engeland. Tien trainers werden al de laan uit gestuurd, een evenaring van het record. Het recentste vertrek dateert van afgelopen weekend, toen Tottenham Hotspur afscheid nam van Antonio Conte.

Tottenham Hotspur nam afscheid van Antonio Conte, die onlangs uithaalde naar Tottenham en zijn spelers. Foto: Getty Images

La Liga

Spanning titelstrijd: 🔴⚪⚪⚪⚪

Spanning degradatiestrijd: 🔴🔴🔴🔴🔴

Speelronden te gaan: 12

FC Barcelona lijkt na drie seizoenen eindelijk weer op weg naar de titel. Nummer twee is Real Madrid, maar de Madrilenen kijken tegen een achterstand van twaalf punten aan. De laatste wedstrijd voor de interlandbreak was met El Clásico niet de minste. De ploeg van Frenkie de Jong pakte de winst (2-1) in de belangrijke wedstrijd in de titelstrijd.

Het mogelijke landskampioenschap wordt overschaduwd door het omkoopschandaal rond FC Barcelona. De Catalaanse club wordt ervan beschuldigd de voormalige vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie in Spanje miljoenen te hebben betaald om bevoordeeld te worden in wedstrijden.

Memphis Depay verruilde FC Barcelona in januari voor Atlético Madrid en is met zijn nieuwe ploeg veroordeeld tot de strijd om plek twee. De achterstand op stadgenoot Real Madrid bedraagt vijf punten.

Sevilla beleeft een slecht seizoen. De oude ploeg van Luuk de Jong was de afgelopen jaren goed voor een plek bij de eerste vier, maar staat nu slechts veertiende en moet zelfs vrezen voor de derde degradatie in de clubgeschiedenis. De ploeg van trainer José Luis Mendilibar kan het seizoen nog kleur geven in de Europa League. Daarin schakelde ze PSV uit en treft ze in de kwartfinales Manchester United.

Het seizoen van Valencia verloopt nog slechter. Met een achttiende plek staat de ploeg van Justin Kluivert op degradatie. Het verschil met de nummer zeventien bedraagt slechts één punt. Clubicoon Rubén Baraja werd in februari als trainer aangesteld en moet degradatie voorkomen.

Onderaan bungelt Elche, dat met dertien punten rijp is voor degradatie. Almería volgt met 26 punten, maar is nog niet kansloos in de strijd om lijfsbehoud. Het verschil tussen nummer dertien Getafe en nummer negentien Almería is maar drie punten.

Frenkie de Jong moest de EK-kwalificatiewedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege een hamstringblessure. Het is de vraag hoelang FC Barcelona hem moet missen. Foto: Getty Images

Serie A

Spanning titelstrijd: ⚪⚪⚪⚪⚪

Spanning degradatiestrijd: 🔴⚪⚪⚪⚪

Speelronden te gaan: 11

Napoli kan het kampioensfeest alvast plannen, want het moet wel heel gek lopen willen de Napolitanen naast de titel grijpen. De ploeg van trainer Luciano Spalletti staat negentien punten voor op Lazio en is daarmee op weg om voor het eerst sinds het Maradona-tijdperk kampioen te worden. De laatste titel dateert van 1990.

Het seizoen is sowieso al historisch voor de club, want ze bereikte voor het eerst de kwartfinales van de Champions League, door Eintracht Frankfurt te verslaan. De volgende horde is een bekende uit de Italiaanse competitie: AC Milan.

Achter Napoli strijden Lazio, Internazionale, AC Milan, AS Roma en Atalanta om de Champions League-tickets. Deze ploegen staan binnen zeven punten van elkaar. De eerste vier zijn direct geplaatst voor de groepsfase van het miljoenenbal. Vooral AS Roma (met Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp) en Atalanta (met Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Hans Hateboer) moeten aan de bak om de top vier te halen.

Juventus maakt een slecht seizoen door. Vanwege financiële fraude kreeg 'De Oude Dame' vijftien punten aftrek en daardoor staat de club uit Turijn slechts zevende. Juventus is wel in beroep gegaan en zou mét de vijftien punten op de tweede plek staan. Het seizoen kan ook nog gered worden in de strijd om de Coppa Italia en de Europa League.

In de degradatiezone staan Hellas Verona, Sampdoria en Cremonese, met respectievelijk negentien, vijftien en dertien punten. Voor lijfsbehoud moeten deze clubs hard aan de bak. Het gat van Verona naar het 'veilige' Spezia bedraagt vijf punten.